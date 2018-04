Birleşik Krallık İşçi Partisi KOBİ Grubu genel toplantısı yapıldı

Celal Sönmez / Londra, 18 Nisan () - Birleşik Krallık İşçi Partisi için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Grubu, İngilizce adıyla SME4Labour, 2018 yılı genel toplantısını yaptı.

Parlamentonun bir komite odasında gerçekleşen toplantının ev sahipliğini Çalışma ve Emeklilik Gölge Bakanı Jack Dromey tarafından yapılırken programı City of London Meclis Üyesi Rehana Ameer yönetti.

Gölge Bakan Jack Dromey açılış konuşmasında SME4Labour’in çalışmalarını desteklediğini söyleyip kendi ailesinin de küçük işletme sahipliği yapmış olduğunu ve geçmişte de bugünlerde de küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomin bel kemiği olduğunu dile getirdi.

İşçi Partisi’nin istihdam yaratan bu işletmelere destek verdiğini ve SME4Labour sayesinde partinin iş dünyası ile ilişkilerinin daha da kaynaştığını söyledi.

Yeni yönetim kurulunu seçmek amacıyla yapılan toplantıda SME4Labour Eş-Başkanı İbrahim Doğuş da grubun çalışmalarını ve projelerini değerlendiren bir konuşma yaptı.

Doğuş, grubun kurulduğu 2015 yılından itibaren Londra ve İngiltere genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin İşçi Partisi ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

İşçi Partisi’nin üst kademe siyasetçileri ve gölge kabine ile işletmelerin bir araya gelebileceği toplantılar, resepsiyonlar ve yıllık olarak 400 kişinin katıldığı yemekli gala programları düzenlediklerini belirten Doğuş bu tür görüşmelerle SME4Labour’in İşçi Partisi’nin seçim manifestolarını ve genel olarak siyasetini etkileyen bir grup olduğunu söyledi.

Toplantının ikinci bölümünde katılımcıların oylarıyla SME4Labour 2018 yılı yeni yönetim kurulu seçildi:

- Haringey Belediye Meclis Üyesi ve küçük işletme sahibi Ali Gül Özbek,

- Council for Education in the Commonwealth Başkanı Sonny Leong,

- London Tea Exchange Yöneticisi Aliur Rahman,

- Savunma ve Avrupa eski Bakanı ve Ossian Şirketi Direktörü Doug Henderson,

- Lion Communications Yöneticisi Claire Johnston,

- Breaking Barriers Innovations Danışmanı Simon Lydiard,

- Unite Sendikası Doğu Londra Siyaset Grubu Yöneticisi Mike Hedges,

- Newington Communications Şirketi Yöneticisi Mark Glover,

- Enfield Belediye Meclis Üyesi ve Ulus Grubu Yöneticisi Haydar Ulus,

- City of London Meclis Üyesi ve Prosap Corporation şirketi Yöneticisi Rehana Ameer,

- Conditor and Cook Yöneticisi Paul Cons,

- Guy Nicholson Hackney Belediye Meclis Üyesi ve Newable Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Martyn Davis,

- Restoran İşletmecisi Raife Aytek,

- Prospect Şirketi İletişim ve Araştırma Yöneticisi Andrew Pakes,

- Dijital Kampanya Yöneticisi Mike Joslin,

- Lambeth Belediye Meclis Üyesi ve Good Plannıng Şirketi Yöneticisi Jack Hopkins,

- Quatro şirketi Yöneticisi James O’Keefe,

- Quoted Companies Alliance Danışmanı Callum Anderson,

- Hampstead ve Killburn Bölgesi Hazinedarı Shahin Rahman (Fotoğraflı)