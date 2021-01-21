Bir litre süt 10 liraya dayandı! 

Türkiye'de yumurtanın ardından süte gelen zam da vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Yumurtanın tanesinin 1 TL'yi geçtiği görüldü. Süpermarketlerde bir kutu sütün 7-8 TL bandında satılması da tepkilere neden oldu.

TÜİK tarafından hazırlanan grafiklere göre 2010 senesinde bir litre sütün fiyatı 1.97 TL iken, 2011 senesinde 2.22 TL, 2012 senesinde 2.34 TL, 2013 senesinde 2.48 TL, 2014 senesinde 2.82 TL, 2015 senesinde 2.85 TL, 2016 senesinde 2.92 TL, 2017 senesinde 3.46 TL, 2018 senesinde 4.50 TL, 2019 senesinde 5.07 TL, 2020 senesinde ise 5.19 TL oldu. Yani bir litre sütün fiyatında son 11 senede yüzde 186 artış yaşandığı fark edildi. Bir litre sütün fiyatında son 5 senede gerçekleşen artış ise yüzde 77 oldu. 2020 senesinde bir litre sütün fiyatında, 2019 senesine göre yüzde 2'ye yakın bir artış yaşandığı görüldü.

"Çiğ süt fiyatına zam geldi"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Keskin, koronavirüs sürecinde yem fiyatlarının yanı sıra kur farkı nedeniyle maliyetlerin artış gösterdiğini belirterek, Gıda Komitesi Toplantısı'nda 1 Ocak günü itibarıyla çiğ süt fiyatına zam getirildiğini söyledi. Keskin, bir seneden uzun süredir zam getirilmeyen çiğ süt fiyatının yüzde 22 oranında zamlandığını ifade etti.

Söz konu zammın vatandaşları etkilememesi için Hazine tarafından doğrudan üreticiye destek verildiğini belirten Keskin, süt sanayicileri ile marketlerin tutumuna değindi. Keskin, süt sanayicileri ile marketlerin referans fiyata kıyasla daha fazla zam getirdiğine dikkat çekti.

"Fırsatçılar sürekli zam getiriyor"

Keskin, marketler ile süt sanayicilerinin kendi fiyatlarını tespit ederek satış gerçekleştirebildiklerini kaydederken, fırsatçıların da sürekli zam yaptıklarını vurguladı. Fırsatçıların satış olmaması durumunda "önce geri çekme, sonra kampanya düzenleme" politikası izlediklerini belirten Keskin, henüz çiğ süt fiyatı belli olmadan marketlerden bazılarının fiyatları artırdıklarını söyledi. Keskin, bu şekilde sütün zammıyla birlikte bir zam daha getirildiğini ifade ederek, vatandaşları etkileyen zammın tümüyle üreticilerden kaynaklanmadığını kaydetti.

"Bir litre süt 5 TL seviyesinde olmalı"

Çiğ sütün 2 lira 80 kuruşa alındığını belirten Keskin, bir litre süt için 8-8.5 TL'nin fazla olduğunu söyledi. Keskin, bir litre sütün 5 TL seviyesinde olması gerektiğini belirterek, süt miktarının Ocak ayından sonra artış göstereceğini ifade etti. Mevsimsel artışların başlamasıyla biraz daha rahatlama yaşanacağını aktaran Keskin, perakende satışlarda da indirim meydana gelebileceğini ekledi.