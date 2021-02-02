Bir Haftada Üçe Katlayan Ripple Bugün Yüzde 50 Değer Kaybetti

Pandemi süreciyle birlikte kriptopara piyasalarında sert fiyat yükseliş hareketleri başlamıştı. Bitcoin fiyatını 40 bin doların üzerine taşımayı başarırken, altcoinler de yükseliş trendine eşlik etti. Şüphesiz yıla damgasını vuran altcoinlerden birtanesi de Ripple oldu. Pandemi sürecinde başlayan yükseliş trendi 24 Kasım tarihine kadar devam etti. 78 cente kadar yükselen XRP fiyatı, dava şokuyla birlikte sert bir düşüş trendine girdi. Ripple bir hafta içinde 65 centten 17 cente kadar düşüş yaşadı. Dip fiyatını bulan Ripple sert yükselişle birlikte son 1 hafta içinde fiyatını 75 cente kadar taşımayı başardı. 25 centten 75 cente sadece bir hafta içinde yükselen Ripple yatırımcısına %300 kazanç sağladı.

SERT DÜŞÜŞ YAŞADI

Fiyatın biranda sert yükselmesi beraberinde sert düşüşü de getirdi. Fiyatı anlık olarak 75 cente kadar yükselen Ripple bir gün içinde 34 kuruşa kadar geriledi. Böylece Ripple toplamda %50 den fazla değer kaybetmiş oldu. Ripple(XRP) cephesinde yaşanan bu gelişmelerle birlikte Ripple toplam işlem hacminde dördüncü sıraya yükselmiş oldu. Son dönemlerde yaşanan fiyat hareketleri sonrasında birçok kişi yüksek gelir elde ederken birçok kişide ciddi zarara uğradı. Ripple cephesinde fiyat hareketleri önümüzdeki günlerde ne yönlü olacak herkes tarafından merak ediliyor.

Yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle Ripple 37 cent üzerinden işlem görmektedir. Ripple için fiyat yükseltme çalışmaları yapılmıştı.

FİYAT MANİPÜLE EDİLİYOR

Reddit kullanıcıları 1 Şubat 2021 TSİ 16.30 da fiyat yükseltmek için alım yapacaklarını duyurmuşlardı. Yaşananlar ise tam tersi oldu. Sözleşilen tarihten önce sert yükselişlerine başlayan Ripple belirlenen tarih ve saatte sert düşüşe başladı. Pump dumb gruplarında yaşanan benzer senaryolar bu sefer Reddit kullanıcılarını mağdur etti. 75 cente kadar yükselen fiyat biranda sert şekilde 34 cente kadar düştü. Her hafta yeni bir manipülasyonla fiyatı sert şekilde yükselen ve düşen Ripple için önümüzdeki günlerde nasıl fiyat hareketleri gerçekleşecek hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 00:05