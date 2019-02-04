"Bilişim firmaları nefret söylemli içeriklere müdahalede gelişti"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – Avrupa Komisyonu, büyük bilişim firmalarının nefret söylemi içeren içeriklere müdahale konusunda geliştiklerini açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun Pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre bilişim firmaları, Davranış Kuralları’nın kabul edildiği 2016 yılında yüzde 28’lik bir orana sahip nefret söylemi içeren içeriklerin, yüzde 78’e ulaşması sebebiyle, içeriklerinin bir bölümünü sildiler.

Bunun yanında, Google, Twitter ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin, 2016 yılındaki yüzde 40 oranındaki kontrol düzeyine göre büyük bir gelişme kaydederek, işaretlenmiş içeriklerin yüzde 89’unu 24 saat içinde değerlendirdiği duyuruldu.

Avrupa Komisyonu Dijital Piyasa'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, "Bugünün gelişmeleri, şirketler ve sivil toplum ile işbirliği yapmanan sonuç etirici olduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, Davranış Kuralları işliyor; çünkü, ifade özgürlüğüne saygı gösteriyor. Internet, insanların görüşlerini paylaşmak ve bilgiye erişmek için bir butona tıklayarak gittikleri bir yerdir. Yasadışı söylemlerle yüklü içeriklerin bulunduğu ortamlar nedeniyle hiç kimse rahatsız olmamalı" dedi.