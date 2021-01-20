Biden Geldi Altın Yükseldi

2020 yılında altın fiyatları tarihin zirvesini görmüş ve daha sonra da hızla düşmüştü. 2021 yılına ise altın yine hızlı bir yükselişle başladı fakat aynı şekilde de fiyatlar tekrar düştü. Şimdi ise altın tekrardan yükselmeye başladı. Peki altındaki yükselişin nedenleri neler, altın almak mı satmak mı daha karlı?

Altın her daim her kesim tarafından güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle salgın döneminde dünyanın en büyük zenginlerinden tutun evdeki ev hanımlarına kadar herkes altına yönelmiş kimi bankada kimi de yastık altında yatırım aracı olarak tutmuştu. Fakat şu son günlerde altındaki değişmeler bir türlü durmadı. Yükselen ve düşen altın fiyatları da sorular getirdi. Altın neden yükseliyor?

Altında diğer birçok yatırım aracı gibi küresel anlamdaki değişimlerden etkileniyor. Korona virüs salgını, Doğu Akdeniz, Amerika, Çin gibi ülkelerde ve coğrafyalarda yaşanan tüm gelişmeler altının fiyatını etkiliyor.

GRAM ALTINI KAÇ TL OLDU?

Yaşanan iniş çıkışlar devam ederken, son günlerdeki yükseliş altının ons fiyatına da yansıdı. Altının ons satış fiyatı tekrardan 1.858 doları gördü. 24 ayar gram altın da bu durumda etkilenerek 445 Türk lirası oldu.

Diğer bir yandan çeyrek altında 725 Türk lirasına yükselirken 22 ayar bileziğin gramı da 405 Türk lirası oldu. Cumhuriyet altını da günü 2 bin 888 Türk lirası ile kapadı.

Altındaki dalgalanmalar devam ediyor. Elinde altını olan vatandaşta haliyle soruyor altındaki bu yükseliş devam edecek mi?

Altındaki yükselişin sebebi de en çok araştırılan konulardan biri. Önceden dediğimiz gibi altında diğer tüm yatırım araçları gibi küresel anlamda yaşanan tüm gelişmelerden etkileniyor.

Ahlatcı Yatırım tarafından önemli bir rapor hazırlandı.

Raporda ise altındaki yükselişin ana nedeni olarak çiçeği burnundaki Başkan Joe Biden gösterildi.

Joe Biden tarafından açıklanan büyük teşvik paketinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve atanan Yellen bazı açıklamalar da bulundu. Açıklamalar sonucunda ise göstergeler altın fiyatlarında yükselişi işaret etti. Uzmanlar ise altındaki 20 günlük hareketlerin önemli olduğunu belirtti.

Amerika da açıklanan büyük teşvik paketi sonrasında raporda da belirtildiği üzere, piyasa bolca para akışı olacak. Bu para akışı dolayısıyla ilk günlerde altının ortalama fiyatı artsa bile orta vadede faizlerin yükselmesi ve altın fiyatların da baskı oluşması ön görülüyor. O yüzden piyasaların temkinli olması konusunda uyarılar yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 21:30