Beyaz Saray: Ticaret toplantılarında katedilecek çok yol var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde kat edilecek çok yol olduğunu, söz konusu toplantılarda ne kadar gelişme kaydedilebileceğinin halen net olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Şubat ayı sonuna dek bir anlaşmaya varılacağını umduğunu söyledi.

Hassett’in yuvarlak yanıtları, ABD Ulusal Ekonomik Koneyi Direktörü Larry Kudlow’un, bir ticaret anlaşması için çok yol olduğu açıklamasına benzetilirken, Başkan Trump, ticaret toplantılarında önemli gelişmeler kaydedildiğini ve açık, sağlam ve yapıcı müzakereler yapıldığını söyleyerek iyimser mesajlar vermişti.