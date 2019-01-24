Betam: Dördüncü çeyrekte yüzde 3.5 daralma bekliyoruz

İstanbul, 24 Ocak () - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) öngörüsüne göre, yılın dördüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi negatife dönerek, "bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2 ve yıllık bazda yüzde 3.5 daralma" yönünde olacak.

Betam'dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Furkan Kavuncu tarafından hazırlanan "Dördüncü çeyrekte sert daralma" başlıklı "Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2019" notu açıklandı. Betam'ın araştırma notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nın yüzde 3.5 azalmasını bekliyoruz.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle hesaplanan bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nın yüzde 2.2 küçüleceğini öngörüyoruz.

“Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılı için yüzde 3.8 GSYH büyümesi hedeflenmişti. İlk üç çeyrek büyüme oranları sırası ile yüzde 7.4, yüzde 5.3 ve yüzde 1.6 olduğu için dördüncü çeyrek büyümesinin negatif çıkması bu hedefin tutturulamaması riskini doğuracaktır.

“2018 yılının dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla dayanıklı tüketim malları sanayi üretim endeksi hariç tüm mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim öncü göstergelerinde azalış olmasını bekliyoruz.

“En sert düşüşün yüzde 22.8 ile ÖTV’de olduğunu görüyoruz. Tüketim malı ithalatındaki sert düşüş ise hızlanarak devam ediyor. 2018’in ikinci çeyreğinde azalan üçüncü çeyreğinde ise sabit seyreden dayanıksız tüketim malları sanayi üretim endeksinin yılın son çeyreğinde tekrar azalarak yüzde 2.6 küçüleceğini tahmin ediyoruz.

“Dayanıklı tüketim malı üretimi ise üçüncü çeyrekteki yüzde 6.0’lık büyümesinden sonra dördüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüyerek hız kaybeden bir başka gösterge.

“Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde dayanıksız tüketim malları sanayi üretim endeksi hariç tüm tüketim öncü göstergelerinin azalmasını bekliyoruz. Tüketim malları ithalatı ve ÖTV yıllık bazda sırasıyla yüzde 42.9 ve 40.4’lük azalış ile dikkat çekmektedir.

“Yukarıda özetlenen veriler ışığında, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde de tüketim artışı beklemiyoruz.

“2018 yılının dördüncü çeyreğinde 2018 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla perakende ticaret sektörü mevcut mal stok seviyesi ve kamu yatırım harcamaları hariç tüm kalemlerde azalışlar bekliyoruz. Yatırım malı ithalatı düşüşte başı çekerken, ara malı sanayi üretim endeksindekindeki düşüş hızlanıyor. Bir önceki çeyrekte sert bir fren gözlemlediğimiz kamu yatırımlarında ise yılın son çeyreğinde yüzde 8.0’lik bir artış bekliyoruz.

“Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreği ile yaptığımızda perakende ticaret sektörü mal stok seviyesi hariç tüm kalemlerde hızlanan düşüşler olduğunu tespit ediyoruz. Yatırım malı ithalatı yüzde 36.1 daralırken son üç aylık üretimin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.5 azalması ise dikkat çekici bir diğer gösterge.

“Çeyrekten çeyreğe artış göstereceğini öngördüğümüz kamu yatırım harcamalarının, geçen yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 39.9 azalmasını bekliyoruz.

“Yukarıda özetlenen gelişmeler yatırım ve tüketiminin azalacağını gösteriyor.

“2018 yılının dördüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel ithalatta ve altın dışı reel ithalat endeksinde azalışın devam etmesini, reel ihracat endeksindeki artışın ise yavaşlamasını öngörüyoruz.

“Altın dışı ihracattaki artışın hızlanarak devam etmesini bekliyoruz. Reel ithalattaki yüzde 8.7’lik azalış ile altın dışı ithalattaki yüzde 9.8’lik azalış dikkat çekicidir.

“Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda da ithalatta yüksek azalışlar görüyoruz.2018 yılının dördüncü çeyreğinde reel ithalatın yüzde 26.6 azalmasını, reel ihracatın ise yüzde 15.2 artmasını bekliyoruz.

“2018 yılının dördüncü çeyreğinde dış ticarette yüksek kur etkisinin daha belirgin şekilde ortaya çıkacağını öngörmekteyiz.

“GSYH’nin tahmininde kullandığımız diğer değişkenlere baktığımızda, perakende sektörü ﬁyat beklentisinin yüzde 11.1 ve elektrik tüketiminin yüzde 3.3 azalacağını hesaplıyoruz.

“Bir önceki çeyrekte negatife dönen imalat sanayi üretim endeksi büyüme oranının 2018’in dördüncü çeyreğinde daha da azalarak eksi 4.7 olmasını, hizmetlere olan talebin ise yüzde 12.1 daralmasını bekliyoruz.

“Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında hizmetlere olan talebin belirgin bir şekilde azalacağını öngördüğümüzü fakat gelecek üç ay içerisinde ﬁyatların azalmasına dair bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz.

“Açıklanacak Aralık ayı verileri ile dördüncü çeyrek büyüme rakamlarının bir miktar değişmesi mümkün olmakla birlikte ekonomide dördüncü çeyrek itibariyle bariz bir durgunluk olacağını söyleyebiliriz.”