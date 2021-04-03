Beşiktaş Tarih Yazdı!

Spor endeksi, 2021 yılı Mart ayında yüzde 10,9 yükseldi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüpleri Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanması sonrasında Beşiktaş ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri 2021 yılın mart ayında değerlerine değer katarken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise 2021 yılının Mart ayında girilemeyen yaşayarak değer kaybetti.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş hisseleri, yatırımcısının yüzünü güldürerek yüzde 109,3 kazandırdı. Beşiktaş şimdiye kadar tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergiledi. Kartalların hisseleri daha önce 2005 yılı Temmuz ayında yüzde 420,6 değer kazanmıştı.

Siyah-beyazlı takım 2021 mart ayı ile birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında mart ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Sarı-lacivertli takımın hisseleri ise yüzde 3,3 artış gösterdi. Süper Lig'de oynadığı maçlarında Feri sonuçlar elde eder ve takımları şampiyonluk yarışında geriye doğru gitmesi ve bazı futbolcularında koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla değer kaybeden Fenerbahçe hisseleri, teknik direktörün değişmesi sonucuyla yükselişe geçti.

2021 yılı Mart ayında, sarı-kırmızılı takımın hisseleri yüzde 13,6, Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 14,9, değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden 2021 yılının başından beri bakıldığı zaman en çok kazandıran %106,2 ile sarı-siyahlı takım oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri de bu dönemde %2,6 değer kazandı.

2021 yılının başına göre, Galatasaray'ın hisseleri %8,9, bordo- mavili takımın hisseleri ise %13,5 değer kaybetti.

Piyasa değeri en fazla takım Fenerbahçe. Sarı- larcivertli takım, 2021 yılı mart ayını 3 milyar 3 milyon 53 bin 200 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Sarı- larcivertli takım 1 milyar 999 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle siyah- beyazlı takım, 1 milyar 992 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle sarı-kırmızılı takım, 1 milyar 54 milyon 999 bin 999 TL piyasa değeri ile bordo-mavili takım izledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 00:50