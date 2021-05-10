BES'te Yeni Dönem! Meclise Sunuldu

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı reşit olmayan vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasını isterken aynı zamanda, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında zorunlu mali sorumluluk sigortası çerçevesi dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de barındıran Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

İktidar parti tarafından sunulan yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları koşulu ile kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan'ın tek bir belge olarak düzenlenecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak tekrardan düzenlenecek.

BES’e Kimler Katılabilir?

Fiil ehliyetine sahip olan kişiler Bireysel Emeklilik Sistemine katılabilir.

Fiili Ehliyet Nedir?

Ayırt etme gücüne sahip olan ve kısıtlı olmayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin fiil ehliyeti vardır.

BES'in İşverene Katkısı Nedir?

İşverenin katkıda bulunduğu Grup Emeklilik Planları, bir işveren olarak işletmenizde çalışan kişilerin adına katkı payı ödeyerek çalışanlarınızın gelecekleri için katkı sağlamanıza imkan tanıyan , aynı zamanda BES'in işverenlere sunmuş olduğu vergi avantajından faydalanarak çalışanızın ödediğiniz katkı paylarını gider olarak gösterebileceğiniz katkı türüdür.

BES Yaptırmayan İşverene Ne Kadar Ceza Kesilir?

Bakanlık tarafından, işverene bağlı olarak çalışan her kişi için, çalışanın sisteme dahil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Para cezası ise her ay için 100 TL olarak belirlenmiştir.

Üst Limit Var Mı ?

Katılım sağlayan kişinin seçmiş olduğu plana göre miktar değişebilir, ödemelerde ise üst bir limit bulunmamaktadır.

BES Ödemelerine Ara Verilir Mi?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, zamanında ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba ödeme yapılmaması halinde, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği varsayılır.