BES'te Yeni Dönem! Meclise Sunuldu

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması için yeni ekonomi paketini meclise sundu. Yeni paketin içerik ve detayları haberimizde yer alıyor.

BES'te Yeni Dönem! Meclise Sunuldu

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı reşit olmayan vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasını  isterken  aynı zamanda, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının  bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında zorunlu mali sorumluluk sigortası çerçevesi dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de  barındıran Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

İktidar parti tarafından sunulan yeni  pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları koşulu ile kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan'ın tek bir belge olarak düzenlenecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak  tekrardan düzenlenecek.

BES’e Kimler Katılabilir?

Fiil  ehliyetine sahip olan kişiler Bireysel Emeklilik Sistemine katılabilir.

Fiili Ehliyet Nedir?

Ayırt etme  gücüne sahip olan ve kısıtlı olmayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin fiil ehliyeti vardır.

BES'in İşverene Katkısı Nedir?

İşverenin katkıda bulunduğu Grup Emeklilik Planları, bir işveren olarak işletmenizde çalışan kişilerin adına katkı payı ödeyerek çalışanlarınızın  gelecekleri için katkı sağlamanıza  imkan tanıyan , aynı zamanda BES'in işverenlere sunmuş olduğu vergi avantajından faydalanarak çalışanızın ödediğiniz katkı paylarını gider olarak gösterebileceğiniz katkı türüdür.

BES Yaptırmayan  İşverene  Ne Kadar Ceza Kesilir?

Bakanlık tarafından, işverene bağlı olarak çalışan her kişi için, çalışanın sisteme dahil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Para cezası ise her ay için 100 TL olarak belirlenmiştir.

Üst Limit Var Mı ?

Katılım sağlayan kişinin seçmiş olduğu plana göre  miktar değişebilir, ödemelerde  ise üst bir limit bulunmamaktadır.

 BES Ödemelerine Ara Verilir Mi?

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir,  zamanında ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba ödeme yapılmaması halinde, ilgili sözleşmede ödemeye  ara verildiği varsayılır.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karagümrük- Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat...
Karagümrük- Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat...
  1. SPOR