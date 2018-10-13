"BES getirilerini iyileştirerek özendirici hale getirmek önemli"

İstanbul, 13 Ekim () - Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılımın tasarruflar için "kritik önemde" olduğuna dikkat çekerek, "Bireysel emeklilik sisteminin getirilerinin iyileştirilerek özendirici hale getirmek önemli" dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin, "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında düzenlediği ve moderatörlüğünü Gazeteci Noyan Doğan yaptığı panele, Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danyeli konuşmacı olarak katıldı.

Panele Çerkezköy OSB’deki şirketlerin yöneticileri, çalışanları ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Eyüp Sözdinler panelde yaptığı konuşmada, OSB olarak toplam üretim hacimlerinin ciro bazında 20 milyar dolar olduğunu 3.5 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve 72 bin insana istihdam sağlayan bölgelerinin Türkiye’nin ilk üç büyük OSB’si arasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin ekonomik dar boğazdan geçtiğini, bu nedenle sıkı para politikası ile tasarrufun son derece önemli olduğunu belirten Sözdinler, Otomatik Katılımın tasarruf için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi ve ekledi:

"Otomatik katılıma dahil olmaları noktasında OSB içindeki bütün firmalarla işbirliği halinde çalıştık. Otomatik Katılımda kalma süresinin uzatılması konuşuluyor. Bireysel emeklilik sisteminin getirilerinin iyileştirilerek özendirici hale getirmek önemli."

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Danyeli de, üyelerinin çoğunluğunun KOBİ’lerden oluştuğunu belirterek, Bireysel Emeklilik Sisteminin Türkiye ekonomisi için can suyu anlamına geldiğini söyledi ve ekledi:

"Bizler KOBİ’lerimize sistemi anlattık, anlatmaya devam ediyoruz ama cayma süresi iki ay değil de iki yıl olsaydı, çalışanlar hem sistemi daha iyi anlarlardı hem de birikimlerinin nereden nereye geldiğini görürlerdi. Yüzde 60 cayma oranı bize bazı şeyleri tam anlatamadığımızı, görünür kılamadığımızı gösterdi."

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer de konuşmasında, Yeni Ekonomik Program'ın en önemli ayağının "tasarruf" olduğuna işaret ederek, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın bu anlamda çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti ve ekledi:

"Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 yılında başladı. Şu ana kadar 12 milyon çalışanı ve 200 bine yakın firmayı kapsadı. 12 milyon çalışanın 5.5 milyonu sistemde kalarak para biriktiriyor. Yaklaşık iki milyon kişinin daha sisteme girmesini bekliyoruz.

"1 Ocak 2019 itibarıyla beş ile dokuz çalışanı olan 400 bin kadar firma daha sisteme katılacak. Otomatik Katılım, yaklaşık olarak 15 milyon çalışanı ve 600 bin firmayı ilgilendirmektedir. Bu nedenle bireysel emekliliği Türkiye’deki en etkin tasarruf sistemi olarak görebiliriz."

Çalışanların otomatik katılım sistemi içinde kalmalarında işveren desteğinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Göçer, "İşverenle ortak çalışmak son derece önemli. İşverenin çalışanına sistemde kalmaları noktasındaki yönlendirmesinin bağlayıcılığı çok daha fazla" diye konuştu ve sisteme dahil olmayan işverenler için cezai yaptırımların söz konusu olduğunu da hatırlattı.

Göçer, Otomatik Katılımın getirisinin az olduğuna yönelik eleştirileri de, "BES getirisi diye bir şey yok. BES’in içindeki fonların getirisi var. Fonların doğru seçilmesi getiriyi direkt etkiliyor. Getirisi yüksek fonlara yönlendirilirse getirisi yüksek olur. Dolayısıyla çalışanın emeklilik fonlarının yatırım yaptığı araçların getirilerine bakılmalı" diyerek yanıtladı. (Fotoğraflı)