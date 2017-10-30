Benzine ve Motorine zam geldi 30 Ekim Benzin fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasi'ndan geldi.Benzine ve motorine zam haberi sürücüleri bir kez daha üzdü.Benzine ve motorine ne kadar zam geldi.30 Ekim benzin ve motorin fiyatları nedir ?

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada benzin grubunda 12 kuruş artış , motorin grubundad ise 17 kuruş fiyat artışı olduğu açıklandı.Zamların 31 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası resmi sitesinden son dakika yaptığı açıklamada , "31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bu son zamların ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.50 TL'ye, motorinin ise 4.93 TL'ye yükseleceği öğrenildi.