Benzine Gece Yarısı Zammı

EPGİS sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” açıklamasını yaptı.Benzinden alınan ÖTV'den vazgeçildiğinden bu yana gelen zamlar vatandaşa yani pompaya yansımıyor. Peki yansımış olsaydı ne kadar olacaktı? ÖTV indiriminden bu yana benzine 3 zam bir indirim, motorine ise 2 zam bir indirim geldi. Gelen zamlar ve indirimler pompaya yansımış olsaydı. Benzin 6.57 TL motorin fiyatı ise 5,87 TL olacaktı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 10:21