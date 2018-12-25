Beckham çifti BBH'den 29.9 milyon sterlin kâr payı kazandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Aralık () – David ve Victoria Beckham çifti, Victoria Beckham’ın moda tasarımı satışları ve David Beckham’ın görüntü haklarını elinde bulunduran Beckham Brand Holding’inden (BBH) 29.9 milyon sterlin kar payı kazandı.

Haftasonu açıklanan hesaplara göre, Spice Girls grubunun menajeri olan Simon Fuller da holdingden 29.9 milyon sterlin kazandı.

Holdingin vergi öncesi gelirleri 19.9 milyon sterlinden 15.7 milyon sterline geriledi ancak karı 47.5 milyon sterlinden 55.7 milyon sterline yükseldi.

Çiftin kendi işlerinden kazandığı vergi öncesi gelirleri, David Beckham için 26.5 milyon sterlin olarak açıklanırken, Victoria Bekham’ın lüks giyim markası için 2 milyon sterlin zarar olarak açıklandı.

NEO Investment Partners 2017 yılının Aralık ayında holdingin dijital operasyonları ve şirketin sabit aktiflerine 30 milyon sterlinlik bir yatırım yapmıştı.