BDDK Altında Düzenlemeye Gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yeni bir düzenleme geldi. Bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte bazı değişikliklere gidildi. Resmi Gazete tarafından yayınlanan değişiklik bugünün tarihi olan 10 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Eklenen bu madde bir çok vatandaşı etkiliyor. Peki yeni eklenen maddenin içeriği nedir? Sorusunun cevabı sizler için haberimizde.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik çerçevesinde yaptığı değişiklikler, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin, resmi gazetede yayınlanan değişiklik bugün itibariyle yürürlüğe girerken bu bölüme de yeni bir madde eklendi.

Yeni eklenen maddeye ilişkin, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti vermekte olan anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından, ilgili banka müşterilerinin , katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, özel cari, altın cinsinden mevduat asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek. Milyem değeri nedir, milyem hesaplaması neye göre yapılır? Bu sorunun cevabı için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Değerlendirme işlemi kapsamınca içeriğinde askeri olarak konu her bir parçanın ayırt edici veya tanımlayıcı ibadeti, ayarı, gram cinsine ilişkin ağırlığı, dönüşümüne ilişkin olarak kullanılan milyem değeri ve dönüşümünün ardından gram cinsinden olurdu ile bütün parçaları dönüşümünün ardından gram cinsinden toplam ağırlığının bulunduğu, yazılı olduğu teslim tutanağı düzenlenecek. Yazılı olan bu tutanağın bir örneği ise banka müşterisine verilecek.

Milyem Değeri Nedir?

Milyem değeri nasıl elde edilir? Altın saflığının 1000 üzerinden değerlendirmesi milyem değeri olarak açıklanıyor. Altındaki bu değerin hesaplanabilmesi adına altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1000 ile çarpılması sonucu elde ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 14:24