BCTR/Ulutaş: Blockchain kolektife dönüşmezse bir işe yaramaz

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim () – Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) Yürütme Kurulu üyesi ve Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, blockchain teknolojisinin bir “güven zinciri hikayesi olduğunu” söyledi ve “Blockchain kolektife dönüşmezse bir işe yaramaz” dedi.

BCTR’nin Haziran ayında kuruluşundan bu yana bünyesine kattığı şirketler ve Yürütme Kurulu üyelerinin tanıtıldığı basın toplantısında üyeler, blockchain teknolojisinin çeşitli yönlerini ele aldı.

Ulutaş, blockchainin finans dünyasındaki etkilerine dikkat çekerken, şöyle devam etti:

“Blockchain teknolojisi, finans alanında yeni hizmetlerin oluşturulmasına imkan sağlarken zaman ve maliyet konusunda da birçok fayda sunuyor. Bunların yanı sıra platform kullanıcıları arasından bulunan güvenin gelişimine de olanak sağlıyor. İşin finans dünyası tarafında blockchain aslında bir güven zinciri hikayesidir. Parayı bir yeren bir yere gönderirken güven tesisi sağlıyorsunuz. Bu yüzden de blockchain değiştirici güce sahip bir platformdur. İlk kez bir teknolojiden çok onu kullanmayı gerektiren kurguların ne kadar yetkin olduğu durumuyla karşı karşıyayız ve bu kurgular da büyük bir kolektif davranış gerektiriyor. Eğer blockchain bu kolektife dönüşmezse bir işe yaramaz bu yüzden de bu bilinçle çalışmak için buradayız.”

“Blockchain güven sorununu çözdü”

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı ve BCTR Yürütme Kurulu üyesi Barış Özistek:

“Yapay zekanın akıl sorununu, blockchainin de güven sorununu çözdüğünü düşünüyorum. Dünya yeniden bir değişim dönemine girdi. Şu an dünyanın her noktasında bir blockchain etkinliği var, biz tek değiliz. Her kentte bir blockchain eventi yapılıyor ve teknolojinin hangi sektörlerde nasıl kullanılacağını konuşuyoruz. Herkes işin başında, biz de Türkiye olarak bu fırsatı yakalarsak, lider olabiliriz.”

“Geleceğe hazırsanız blockchain büyük bir fırsat, değilseniz çok yıkıcı olabilir”

BTCTurk CEO’su ve BCTR Yürütme Kurulu üyesi Özgür Güneri:

“Blockchain gibi bir alanda böyle bir insiyatifin başlaması çok önemli. Teknolojinin gelişim ivmesi sanayi, hizmetler ve finans sektörlerinde iş modellerini hızla değiştiriyor ve bu değişim farklı yaklaşımları kaçınılmaz kılıyor. Blockchain bu değişim ve dönüşümün doğru yönetilmesi ekonomik performansları üzerinde önemli belirleyicilerden birisi olacak.

“BCTR’nin kurulmasının blockchain teknolojisinin katkısı ile iş modellerinin güncellenmesi ve küreselleşen fırsatları şirketlerimiz, sektörlerimiz ve ülkemiz için erişilebilir hale gelmesi noktasında büyük katkısı olacağına inanıyorum. Geleceğe hazırsanız blockchain büyük bir fırsat, değilseniz çok yıkıcı olabilir.”

“Blockchain otomotiv endüstrisinde farklı bir dünyaya kapı açacak”

Ford Otosan CDO’su ve BCTR Yürütme Kurulu üyesi Hayriye Karakuzu Karadeniz:

“Blockchain otomotiv endüstrisinde uçtan uca tedarik zinciri, bir aracın tüm geçmişinin ortak bir platformda tutulması, otomatik sahiplik değişimi, takibi ve sigortacılık, filo yönetimi gibi yan sektörlere getireceği yeni iş modelleri ile farklı bir dünyaya kapı açacak. Araç üretimi, sahipliği gibi alanlarda ilişkili paydaşlarla olan bilgi paylaşımı ve transferi de bu anlamda çok değişecek. Araç yaşam döngüsündeki pek çok işlemde kullanım alanı fırsatları görüyoruz, aynı şekilde müşterilerimizin deneyimlerinde de çok daha kolaylık ve hız getirmesini güvenli bir şekilde iletişimin sağlanması için yakın takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ekosistemde aktif ve önemli bir oyuncu olmak için bu yapı içindeyiz. Bu yapıyı Türkiye ve küresel arenada en iyi şekilde kullanmamıza imkan sağlayacak, Türkiye’yi bu teknoloji açısından rekabetçi düzlemde tutacak regülasyonların oluşmasına da katkı sunmayı hedefliyoruz fe: buradan ne çıkacaksa dünya için çıkacak. Rekabet çok güçlü fakat bununla başa çıkabileceğimize inanıyorum.”