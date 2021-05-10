Bayram İkramiyesinde sürpriz! O kişilere de verilmesi için kanun teklifi!

Bayram ikramiyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1000 TL'den 1100 TL çıkartılmıştı. Bayram ikramiyeleri 6 - 7 mayıs tarihlerinde hesaplara yattı! Ancak Bayram ikramiyesi için engelliler, Evde bakım parası ve muhtaçlık parası alanlar içinde ödenmesi isteniyor. Özellikle Pandemi döneminde bayram ikramiyesi 3 gün içerisinde o kişilere de yatırılması isteiyor.

Evde Bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi yatacak mı?

2021 yılında Evde Bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi yatsın isteği sürüyor. Ülkemizde binlerce kişi Evde Bakım parası alıyor ve geçinemiyor. Pandemi döneminde Evde Bakım maaşı alanlara Bayram ikramiyesi yatırılması için CHP tarafından kanun teklifi verildi. Kanun teklifinde ayrıca Engelliler unutulmadı.

Engelliler Bayram ikramiyesi alacak mı?

Bayram ikramiyesi için CHP kanun teklifinde Engelliler de yer alıyor. Üç gün içerisinde Engelli vatandaşlara 2021 Bayram ikramiyesi yatırılması gerekliliği anlatıldı.

Muhtaçlık parası alanlara bayram ikramiyesi!

Özellikle ülkemizin en büyük kanayan yarası muhtaçlık parası alanlara Bayram ikramiyesi yatırılması yönünde kanun teklifi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ani bir kararla Engellilere, Evde Bakım maaşı alanlara ve muhtaçlık parası alanlara bayram ikramiyesi verilmesi isteniyor.

Elektrik faturası kanun teklifinde!

CHP'den elektrik faturasıyla ilgili de kanun teklifi verildi. CHP'nin kanun teklifinde KDV'nin Yüzde 18'den yüzde 1'e, TRT Payının kaldırılması ve Kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerini faturaya yansıtılmaması üzerine bir kanun teklifi daha verildi.