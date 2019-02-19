Başkent’e 'İmrahor Vadisi Millet Bahçesi' projesi

ANKARA, () - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Ankara’da yapılacak İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı.

TOKİ içerisinde yeşil alanların, bisiklet yollarının, hobi bahçelerinin ve çocuk oyun alanlarının olacağı Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nin ihalesi dün yapıldı. İhaleye 12 firma katıldı. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihaleyi kazanan firma projenin inşaatına başlayacak ve 17 ay içerisinde tamamlayacak.

Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projesinin ilk etabı toplam 193 bin metrekare olacak. Bitki ve peyzajı Başkente yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yeni bir sosyal yaşam alanı yaratılacak.

Güçlü ekoloji altyapısını içerisinde barındıracak Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, Eymir Gölü'nün alt kotundan başlayıp Çankaya-Mamak Viyadüğüne kadar uzanıyor. Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’ne birkaç kapıdan giriş yapılabilecek. Millet bahçesi içerisinde bisiklet kiralama noktaları, gözlem kulesi, kafeteryalar yer alacak.

Ayrıca, proje içerisinde Tarım Müzesi ve Pony Park, açık spor alanları, Minigolf-Bocce kiralama, amfi tiyatro, gölet, etkinlik köprüsü, Demokrasi Müzesi, buz pisti olacak. Yaklaşık 2 bin ağacın olacağı projede, 4 bin 628 araç kapasiteli otopark alanı da bulunacak.