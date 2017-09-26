Başkent Ankara,İstanbul'u geride bıraktı ! En yüksek geliri olan ilimiz ?

Türkiye’de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir “Ankara” bölgesinde görülürken, gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği bölge “Zonguldak, Karabük, Bartın” ve “Erzurum, Erzincan, Bayburt”, göreli yoksulluk oranının en yüksek belirlendiği bölge ise “Adana, Mersin” oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı gelir ve hayat şartları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de ortalama yıllık eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2016’da 19 bin 139 lira olarak hesaplandı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 26 bin 486 lirayla Ankara oldu. Ankara, 2015’te de listede ilk sırada yer alıyordu. Bu bölgeyi, 26 bin 41 lirayla İstanbul ve 23 bin 612 lirayla İzmir izledi. Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 679 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt; 8 bin 794 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır; 11 bin 88 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkâri olarak sıralandı. Her bölge için eş değer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 15,9 ile Adana, Mersin; yüzde 14,7 ile Antalya, Isparta, Burdur; yüzde 14,2 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak gerçekleşti.