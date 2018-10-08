Başdenetçi Malkoç: Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler mutlaka hukuk içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan, özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Kamu Denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yörük, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, Vali Yurtnaç ile bir süre sohbet etti. Şeref Malkoç, ziyaret sonrası gazetecilerin, 'Fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapanlar ve stokçular konusunda vatandaşlardan şikayet alıyor musunuz?' sorusunu cevaplandırdı. Ülke üzerinde PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle operasyonlar yapıldığını ve Türkiye'nin bunların hepsini aştığını belirten Malkoç, "Şimdi de bir ekonomik operasyonla karşı karşıyayız. Biz tarih boyunca önümüze çıkan her zorluğu aşarak büyüdük. Bugün de bunları aşacağız inşallah. Evet, halkımızın çektiği büyük sıkıntılar ve zorluklar var. Türkiye ekonomik açıdan bu badireyi ve bu zorlukları aşacak. Ama üzüntü verici olan şey bu aziz milletin içerisinde fırsatçıların bu kadar yoğun olması. Bu üzüntü verici" dedi.

'FIRSATÇILARIN ÖNÜNE ACI FATURA KONUR'

Serbest piyasa dışında fırsatçılık yapanların hukuk içerisinde hesabını vereceğini vurgulayan Şeref Malkoç, şunları kaydetti:

"Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan, özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın titizliği ortada, bakan arkadaşlarımızın çabası, valilerimizin, belediye başkanlarımın gayreti ortada. Kimse yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin, günlük iki kuruşluk kâr için millete haksızlık yapmasın. Yanlış yapanın yakasına ilgililer, yetkililer yapışır. Hukukun önünde onlardan hesap sorarlar. Yarın yüzleri kızarmaması için hiç kimse aç gözlülük yapmasın, ölçülü davransın. O açıdan dünyada hiç gizli bir şey yok. Stokçular fırsatçılık yapmasınlar, yarın önlerine acı fatura konur, biz uyarıyoruz."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×