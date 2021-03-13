Bankaya Borcu Olanlara Müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Yeni Düzenleme Geliyor

Vatandaşlarımız kredi alarak günü kurtardı fakat ne salgın bitti ne vatandaşımızın geliri arttı. Bu seferde banka borçları birikti! Özellikle esnaflarımız hem vergi hem de banka borçları altında eziliyordu. Vatandaşlarımız ise yeni bir düzenlemenin gelmesini bir umut bekliyorlardı. Gözü kulağı yeni düzenlemede olan vatandaşlarımızı sevindirecek müjdeli haber geldi! Bankaya borcu olanlar, vergi ve icra borçları için düzenleme kapıda! İşte detaylar….

BANKAYA BORCU OLANLARA MÜJDE!

Salgınla birlikte vatandaşlarımızın bankalara olan borçları da her geçen gün arttı. Salgının uzaması, hayat pahalılığının devam etmesiyle vatandaşlar borçlarını ödeyemez hale geldiler. Gözler ise gelecek yeni bir düzenlemedeydi. Vatandaşlar tam umutları kaybetmişken beklenen müjde geldi! Bankaya borcu olan vatandaşlarımız için borç düzenlemesi yolda!

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün sadece bankaya borcu olan vatandaşlarımızı değil esnafımızı da sevindirecek müjdeler verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasıyla birlikte bankalara borcu olan vatandaşlarımız için yeni bir düzenleme geleceğini açıkladı. Erdoğan tarafından verilen tek müjde de bu olmadı. Aynı zamanda icra borcu ve vergi borcu olanlar içinde düzenleme yapılacak.

Uzun zamandır zor zamanlar yaşayan esnaf vatandaşlarımız da unutulmadı! Cumhurbaşkanı binlerce esnafımıza vergi muafiyeti geleceğinin de müjdesini verdi!

İCRA BORCU OLANLARA YAPILANDIRMA

Borçları yüzünden icralık olan vatandaşlarımız için düğmeye basıldı. İcralarla ilgili bakanlık tarafından yeni bir düzenlemeye gidilecek. Buna göre vatandaşlarımıza icradan kurtulma yolu açılacak. Esnek ödeme fırsatlarının verileceği vatandaşlarımıza farklı alanlar da kolaylıklar da sağlanacak.

VERGİ DÜZENLEMESİ GELİYOR

Devletimiz sadece icra borcu olanlara değil ayrıca vergi borcu olanlara da yardım ediyor! binlerce vatandaşımız salgın döneminde vergilerini ödemekte zorlanıyordu. Vergi borçları biriken esnaf, işçi ve iş veren kesimi ne yapacağını bilmiyordu. Uzun zamandır beklenen vergi düzenlemesi içinde müjde geldi! Vergi borcu olanlar ya da vergilerle ilgili sıkıntıda olan her vatandaşımızı kapsayacak şekilde genel bir vergi düzenlemesi geliyor.

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Belki de bu salgın döneminde en çok etkilenen kesim esnaflar oldu. Binlerce esnafımız aylarca kepenk açamadı, çalışanlarının maaşlarını öderken zorlandılar. Dükkân kiraları, çalışan maaşları ve vergiler derken esnafın boynu bükük kaldı. Destek ise yine devletten geldi!

Esnaflarla ilgili vergi muafiyeti uzun zamandır gündemdeydi. Fakat ne hükümetten ne muhalefet kesiminden net bir açıklama gelmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün müjdeyi verdi! Orta ve dar gelirli esnaflarımıza vergi muafiyeti geliyor! 850 bin esnafımıza tanınacak bu vergi muafiyeti içinse ayrıntılar henüz tam açıklanmadı. Yakın zamanda ayrıntıların ve başvuru koşullarının da açıklanmasını bekliyoruz.

BANKA BORÇLARINA DÜZENLEME GELİYOR

Belki de vatandaşlarımız tarafından en çok beklenen müjde buydu! Binlerce vatandaşımız salgın döneminde ihtiyaçlarını karşılamak için krediye yönelmişti. Biriken banka borçları yüzündense vatandaşlarımız çaresiz ve icra korkusuyla bir çözüm arıyorlardı. Gözler gelecek düzenleme müjdesindeydi. Sayın Erdoğan ise bu müjdeyi vatandaşa verdi!

Vatandaşlarımız için banka borçlarındaki faizleri silecek bir yapılandırma yolda! Gelecek olan yapılandırma ile birlikte vatandaşlarımıza banka borçları için hızlı ve esnek çözümler sunulacak. Mevcut borçlar yapılandırmaya girerken faizlerin %80 ila %100 ise silinecek. Bu yeni yapılandırmaya dair detaylar ise ileriki günlerde açıklanacak. Fakat gelecek bu yapılandırmanın kulislerde konuşulanlara göre oldukça geniş ve kapsamlı olması bekleniyor. Böylece bankaya borcu olan vatandaşlarımız da rahat bir nefes alabilirler!

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 22:05