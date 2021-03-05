Bankaların Güncel Konut Kredisi Oranları! 200 Bin Lira Ödeme Planı İle Birlikte

Ev satın almak isteyen vatandaşlarımızın yükselen fiyatlar nedeniyle eskisinden daha çok konut kredisi kullanma yoluna başvuruyor. Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşların ise kredi çekmeleri halinde ne kadar geri ödeyecekleri ve yüzde kaç faiz uygulamasına tabi olacakları en merak edilen konular arasında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz iki ayda peş peşe politika faizini sabit tutma kararı verilmişti. Peki bu karar konut kredisi faiz oranlarına bankalar tarafından nasıl yansıtıldı? 200 bin Türk Lirası ile 10 yıl vadeli konut kredisi kullanmak isteyen bir vatandaş yüzde kaç faiz oranı ile kredi çekebilecek? Aylık ödemesi gereken miktar ne olacak? Sizler için güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.

Hangi Banka Yüzde Kaç Faiz Oranı İle Konut Kredisi Veriyor?

Türkiye İş Bankası’ndan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini yüzde 1,40 faiz oranı ile kullanabilirsiniz. Bu kredi teklifinde aylık ödemeniz gereken tutar 3.450,65 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 416.585,50 TL.

Akbank’tan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini yüzde 1,35 faiz oranı ile kullanabilirsiniz. Aylık ödemeniz gereken tutar 3.375,23 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 407.196,40 TL olmakta.

ING Bank’tan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini “Eşit Taksitli Mortgage” kampanyası kapsamında yüzde 1,35 faiz oranı ile kullanabilirsiniz. Bu kredi teklifinde aylık ödemeniz gereken tutar 3.375,23 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 407.361,10 TL.

Garanti Bankası’ndan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini “Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage” kampanyası kapsamında yüzde 1,37 faiz oranı ile kullanabilirsiniz. Bu kredi teklifinde aylık ödemeniz gereken tutar 3.405,31 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 410.887,20 TL.

Yapı Kredi’den 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini yüzde 1,39 faiz oranı ile kullanabilirsiniz. Bu kredi teklifinde aylık ödemeniz gereken tutar3.435,50 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 414.496,00 TL.

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’tan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini yüzde 1,34 faiz oranı ile alabilirsiniz. Aylık ödemeniz gereken tutar ise 3.360,24 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 405.328,80 TL.

TEB’den 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini yüzde 1,38 faiz oranı ile kullanabilirsiniz. Bu kredi teklifinde aylık ödemeniz gereken tutar 3.420,39 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 412.575,02 TL.

Diğer bir kamu bankası Halkbank’tan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini %1,42 faiz oranı ile aldığınız da aylık ödemeniz gereken tutar 3.481,02 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 420.037,16 TL.

Qnb Finansbank’tan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini yüzde 1,47 faiz oranı ile kullanabilirsiniz. Aylık ödemeniz gereken tutar 3.557,48 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 429.078,38 TL.

Ziraat Bankası’ndan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini yüzde 1,52 faiz oranı ile kullanabilirsiniz. Bu kredi teklifinde aylık ödemeniz gereken tutar 3.634,66 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 438.095,44 TL.

Son olarak da Alternatif Bank’tan 120 ay (10 yıl) vadeli 200.000 TL konut kredisini yüzde 1,52 faiz aldığınız da aylık ödemeniz gereken tutar 3.634,66 TL olmakta. toplam geri ödeme tutarınız ise 438.459,20 TL.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 00:38