Bankaların Çalışma Saatleri Yeniden Değişti! Bankalar Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Bankalar, 2020 yılının Aralık ayında artan vaka sayıları nedeniyle şubelerinin çalışma saatlerini kısaltarak önlem almıştı. Kısıtlamaların ardından düşüşe geçen vaka sayıları ve kademeli normalleşmeye geçilmesi nedeniyle bazı bankalar Ocak ayının sonuna doğru normal çalışma saatlerine dönerken bazıları da Mart ayı itibari ile tamamen eski sisteme döndü.

Mart ayında başlayan kontrollü normalleşme sürecinde çoğu tedbirin gevşetilmesi ile birlikte vaka sayıları son günlerde kontrolden çıktı ve dünyada en çok günlük koronavirüs vaka sayısı bulunan 1.ülke oldu. Bu nedenle bazı kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başladı ve pek çok iş yerinde çalışma saatlerinde yeniden değişiklik yapıldı. Kontrollü normalleşmeye geçildiğinde eski çalışma saatlerine geri dönen bankaların güncel çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı ve “2021 Nisan banka çalışma saatleri değişti mi?” sorusunun yanıtı arama motorlarında sık sık aranmaya başladı. “Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?”gibi soruların yanıtını arayan vatandaşlarımız için tüm bankaların çalışma saatlerine haberimizde yer verdik.

Bankalar, koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle çalışma saatlerini yeniden değiştirdiğini yavaş yavaş açıklamaya başladı.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan İş Bankası, 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verileceğini müşterilerine açıklamıştı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle; müşterilerin, banka çalışanlarının ve toplumun sağlığını korumak amacıyla şube çalışma saatlerinin 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 16.30 arasına alınmasına karar verildi. Bankacılık işlemlerini şube dışında gerçekleştirmek isteyen vatandaşların İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve 0 850 724 0 724 numaralı Çağrı Merkezleri aracılığı ile 7/24 tüm işlemlerini yapabileceği açıklandı.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

11 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajı ile çalışma saatlerini değiştirdiğini duyuran Akbank, bu tarihten itibarenAkbank şubelerinde 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladı.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle mesai saatlerini kısaltan Denizbank, 14 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine bir bilgilendirme mesajı yollayarak şubelerin 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu. Bunun yanı sıra, bankacılık işlemlerini yapmak isteyen müşterilerinMobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden ya da Denizbank ATM'leri üzerinden 7/24 hizmet alabilecekleri belirtildi.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank, 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerinde hafta içi 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini açıkladı.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası tarafından banka müşterilerine yapılan duyuruda 11 Ocak 2021’den itibaren normal çalışma saatlerine dönecekleri yani 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecekleri belirtildi.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası, 8 Aralık 2020 tarihinden beri hafta içi 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verdiği yeni çalışma saati sistemine geçmişti. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, 4 Mart 2021 tarihi itibari ile çalışma saatlerini 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 arası olarak güncellendi.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

İnternet sitesi üzerinden müşterilerine duyuru yapan HSBC, 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren tüm şubelerinin hafta içi her gün 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vaka sayılarının yükselmesinin ardından geçici bir süreliğine çalışma saatlerini değiştiren ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren, şubelerde 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verdikleri eski çalışma sistemine geri döndü.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB Bankası 3 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile hafta içi her gün saat 10.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini banka müşterilerine duyurdu. Bankacılık işlemlerini bir an önce gerçekleştirmek isteyen müşterilerin de banka şubeleri yerine CEPTETEB İnternet Şubesi ve mobil bankacılık uygulamalarını 7/24 tercih edebilecekleri belirtildi.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Diğer bankalara kıyasla, normal çalışma düzenine daha erken geçen Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgilendirme mesajı göndererek 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren Yapı Kredi şubelerinde 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasında çalışılacağını duyurdu.

HALK BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden beri hafta içi 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Kademeli normalleşmeye geçilmesi ile birlikte 4 Mart 2021 tarihinden itibaren çalışma saatlerini 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.00 olarak değiştirdi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi her gün saat 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 16.00 arasında hizmet veren Vakıfbank, çalışma saatlerini son olarak 4 Mart 2021 tarihinde güncelleyerek 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasına aldı.