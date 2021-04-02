Bankalardan Nisan Ayı Hamlesi! Nakit İhtiyacı Olanlara Tüm Bankalardan Kredi

Covid-19 salgınında bir yılı geride bıraktık. Hastalık tüm hızıyla yayılmaya devam ederken gelir kayıpları da artmaya devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında birçok vatandaşımız işini kaybederken, esnaf ve şirketler de ciddi gelir kayıpları yaşadı. Haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulamaları nedeniyle gelirler düştü. Geliri düşen işletmeler ise çareyi çalışanlarını izne çıkarmakta veya işten çıkarmakta buldu. Ekonomik anlamda zorlu süreçte acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız bankaların yolunu tutuyorlar. Paylaşılan verilere göre pandemi döneminde kullanılan kredi Cumhuriyet tarihinin en yüksek kredi tutarları olarak tarihe geçti.

Yaz aylarında uygulanan düşük faizli kredi politikalarının sona ermesiyle birlikte bankalar da faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Merkez Bankası para politikaları kararı sonrasında bankalar neredeyse haftalık olarak faizlerini güncellemeye başladı. Son yapılan Merkez Bankası hamlesi sonrasında bankalar yeniden faiz oranlarında değişikliğe gitti. Nisan ayının başlamasıyla birlikte kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe imza attı. Yakın zamanda kredi çekmeyi düşünen vatandaşlarımız bu oranları yakından takip ediyorlar. Bu yazımızda tüm bankaların yeni faiz oranlarını ele alacağız.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Nisan ayı itibariyle birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yükseltti. Geçtiğimiz ay düşük faizli kredi imkanı sunan ING Bank ve Garanti BBVA yeni ay itibariyle yüksek faiz politikasına geçiş yaptı. Tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ise şu şekilde:

ING Bank %1,64

Garanti BBVA %1,83

EnPara %1,57

Türkiye İş Bankası %1,60

TEB %1,60

Akbank %1,66

YapıKredi %2,22

Denizbank %2,23

Halkbank %1,54

Vakıfbank %1,57

Ziraat Bankası %1,58

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

2021 Nisan ayında konut kredilerinde gözle görülür bir değişiklik meydana gelmedi. Bazı bankalar güncellemeye gitse de, Nisan ayında uygulanacak konut kredisi faiz oranları şu şekildedir:

İş Bankası %,1,45

Akbank %1,41

YapıKredi %1,54

ING Bank %1,59

Garanti BBVA %1,60

Vakıfbank %1,32

Ziraat Bankası %1,37

Halkbank %1,38

QNB Finansbank %1,56

Denizbank %1,79

TEB %2,00

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Sıfır ve ikinci el için taşıt kredisi imkanı sunan bankalar Nisan ayında taşıt kredisi faiz oranlarını yükseltti. Önümüzdeki günlerde araç fiyatlarında artış beklenirken, vatandaşlarımız bu günlerde taşıt kredilerini yakından araştırıyorlar. Nisan ayı itibariyle bankalar tarafından uygulanan taşıt kredisi faiz oranları şu şekil sıralanmıştır:

Türkiye İş Bankası %1,50

Akbank %1,59

Garanti BBVA %1,80

Halkbank %1,54

Ziraat Bankası %1,54

Vakıfbank %1,55

ING BANK %1,64

YapıKredi %1,65

Merkez Bankası faiz kararları sonrasında bankalar faiz oranlarını bu şekilde güncellediler. Genel bakış olarak faiz oranlarının yeni ay itibariyle arttığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz ay düşük faizi politikasıyla birçok kişiye kredi veren ING Bank ve QNB Finansbank Nisan ayı itibariyle faiz oranlarını yükseltti. Yeni faiz oranlarıyla birlikte kamu bankaları tercih sebebi haline geldi.