Bankalardan Hafta Sonu Faiz Sürprizi! Listede Birinci Sıra Değişti

Merkez Bankası para politikaları sonrasında faiz yükseltme kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında bankalar arasında yarış devam ediyor. Bankaların güncel faiz oranlarını neredeyse her gün değişiklik göstermektedir. Hafta sonuna girilirken bankaların Şubat ayı faiz oranlarında değişikliğe gidildi. En yüksek faiz getirisini elde etmek isteyen vatandaşlarımız ise bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Yeni oranlarla birlikte Türkiye’de en yüksek mevduat faizi oraları %18 bandına çıkmış oldu. Özel bankaların gerisinde kalan kamu bankalarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

ŞUBAT AYI MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Şubat ayının ikinci haftası itibariyle bankalar değişikliğe gitti. Yeni mevduat faizi oranlarına göre ING Bank Turuncu Hesap sahiplerine %18 faiz oranı sunuluyor. Banka %16.50 olan faiz oranlarını bu hafta itibariyle %18’e yükseltti. Böylece en yüksek mevduat faizi veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Yüzde 18 mevduat faizi sunan diğer bankalar ise Odeabank, Fibabank ve Burgan Bank. Vatandaşlarımızın nakit paralarını bu oranlarla değerlendirmesi durumunda 100 bin lira için aylık 1498 TL faiz getirisi imkanı bulunmaktadır.

Listenin ikinci sırasında ise %17,75 faiz oranıyla Alternatif Bank yer almaktadır. Üçüncü sırada ise %17,50 ile Denizbank yer almaktadır.

Kamu bankaları için sunulan faiz oranları ise şu şekilde; Vakıfbank %17, Ziraat Bankası %15,50 ve Halkbank %16 oranlarını sunmaktadır.

MEVDUAT FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda dolar kuru 8,50 seviyelerine kadar yükselmişti. Dolar kurunu baskılamak için Merkez Bankası Başkanı olarak Naci Ağbal göreve başladı. Başkan göreve gelir gelmez ilk toplantıyla birlikte faiz arttırma kararı aldı. Dünya piyasalarında eksi faiz verilirken Türkiye’de %17 faiz getirisini cazip gören yabancı yatırımcılar, bu karar sonrasında ülkeye 30 milyar dolar nakit akışı sağladı. Bu nakit akışıyla birlikte dolar kuru baskılandı ve 7 TL seviyesine kadar bir geri çekilmeye şahit olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yüksek faize karşı olduğunu bir kez daha ifade ederken, MB Başkanı Naci Ağbal yüksek faizlerin devam edeceğini belirtti. Ağbal tarafından piyasalara teminat verilmesiyle dolar kuru uzun süreli bir düşüş trendine girdi. Ancak bu yüksek faizlerin şuana kadar ülkemize maliyeti 3 milyar doları geçti. Uzun süreli yüksek faizi ülke ekonomisi kaldıramayacağı için 3-4 ay içinde faizlerde bir düşüş bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANTI VAR

Merkez Bankası’nın yeni faiz kararı 18 Şubat Perşembe günü belli olacak. Saat 14.00’da başlayacak toplantının ardından Merkez Bankası yeni faiz oranlarıyla ilgili açıklama yapacak. Piyasaların şuanda istenilen seviyede seyretmesiyle birlikte faizlerin sabit tutulacağı tahmin ediliyor. Olası bir faiz arttırma kararı çıkarsa dolar kurunda ve altın fiyatlarında sert geri çekilmelere şahit olabilir. Aynı şekilde faiz oranlarında bir düşüş yaşanırsa altın ve dolar fiyatlarında sert yükselişlere şahit olabiliriz. Üstelik dolar kuru ve altın fiyatları dip seviyelerdeyken faiz düşürme kararı iki yatırım aracı içinde sert yükselişe neden olacaktır. Bu yüzden Merkez Bankası’nın yeni haftada mevcut faiz oranlarını koruyacağı tahmin ediliyor. Yeni faiz oranları kararını Perşembe günü saat 14.00’da yeniden sizlerle paylaşıyor olacağız. Merkez Bankası faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe giderse bankaların mevduat faizi oranlarını da güncelleyerek yine bu yazımız üzerinden paylaşacağız.