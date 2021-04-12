Bankalardan Gelen Bu Mesaja Dikkat! Binlerce Liranız Çalınabilir

Her geçen yıl artan teknoloji kullanımı dolandırıcılara adeta fırsat yaratıyor. Hemen hemen herkesin telefon kullandığı ve bankacılık işlemlerini telefondan yürüttüğü bu dönemde, dolandırıcılar sürekli yeni taktikler geliştirerek vatandaşları mağdur ediyor. Özellikle son dönemlerde, vatandaşlar çeşitli ikna yöntemleri, manipülasyon, yalan haberler, sponsorlu ve güvenilir gibi görünen reklamlar ve kampanyalar kullanılarak tuzağa düşürülüyor.

Bankalar, müşterilerini korumak için çeşitli ek tedbirler alsa da ne yazık ki bazı dolandırıcıların önünde kimse duramıyor. Çeşitli yöntemler kullanarak çok sayıda vatandaşın banka hesaplarına dadanan dolandırıcılar, bu defa farklı bir yöntem kullanmaya başladı. Elazığ’da inşaat işçisi olan Yakup Sadan’a bir gün bankadan “Hesabınıza para geldi” şeklinde bir mesaj geldi ve Yakup Sadan’ın başına gelenler herkesi şok etti.

Dolandırıcılık mağduru olan Yakup Sadan, başına gelenleri detaylı bir şekilde anlattı. Sadan, yurtdışındaki bir inşaat işi için özel bir bankadan hesap açtığını ve bu bankanın da kendisine 8 bin lira limitli bir kredi kartı verdiğini ancak bu kredi kartını hiç kullanmadığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda telefonuna bir SMS geldiğini ve bu SMS’in bankadan gelmiş gibi göründüğünü belirterek söz konusu SMS’te “Hesabınıza para geldi” ifadesinin yer aldığını ifade etti. Herhangi bir yerden para gelmesini beklemediğini ve bu mesajı görünce şaşırdığını söyleyen Sadan, bu paranın biri tarafından yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğünü ve hesabı kontrol edip iade etmek için linke tıklayarak hesabına girmeye çalıştığını dile getirdi. Fakat Sadan hesabına girmeye çalıştığı zaman şifre kabul edilmedi ve tekrar denedi. Bu sefer hesaba giriş yapabildi ancak hesabına hiç para gelmediğini gördü. Tam müşteri hizmetlerini arayacakken Sadan’ın telefonu birden kapandı. Uzun uğraşlar sonunda telefonunu açabildi ve telefonuna bankadan art arda mesajlar geldiğini gördü. Bankadan, Sadan’ın adına yapılan kredi kartı harcamalarından kazandığı puanlarla ilgili bildirim mesajı geliyordu. Bunları görünce Sadan hesabının ele geçirildiğini fark etti ve bankayla iletişime geçerek hesabını kapattı. Fakat Sadan kartını işleme kapatana kadar dolandırıcıların üç parça halinde 1.777 liralık harcama yaptığı görüldü.

Yakup Sadan, kredi kartından yapılan harcamayla ilgili bankaya ve Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayette bulundu. Bununla birlikte dolandırıcıların yakalanması için savcılığa da başvuru yaptı. Avukatlar, Sadan’ın bu durumu herhangi bir zarar almadan atlatacağını ve dolandırıcıların gereken cezayı alacağını söylüyor.

DOLANDIRICILARDAN NASIL KORUNULUR?

Son zamanlarda insanların çok fazla telefon veya bilgisayar kullanmasını fırsat olarak gören dolandırıcılar, vatandaşları dolandırmak için yeni yöntemler geliştiriyor. Böylece kişiye büyük maddi zararlar açabiliyorlar. Ancak vatandaşlar, birkaç önemli şeye dikkat ederek dolandırıcılardan korunabilir. Dolandırıcılar genellikle mesaj veya mail olarak bir link paylaşır ve bu linkler üzerinden kişilerin telefonuna ya da bilgisayarına virüs yazılımı salar ve kontrolü ele geçirir. Bu nedenle, öncelikle lisanslı bir antivirüs programı kullanmalısınız ve tanımadığınız kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmamalısınız. Bunun yanı sıra, internet sitelerinden yazılım, uygulama, resim, müzik, video gibi içerikleri indirirken de dikkatli olun. Bu tarz içeriklerin indirildiği siteler tam bir virüs yuvasıdır. Eğer bu tarz içeriklere tıkladıysanız ve cihazınıza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız kesinlikle telefonunuzu bir teknik servise götürüp kontrol ettirin. Dolandırıcılar telefonunuzu ya da bilgisayarınızı ele geçirdiğinde genellikle banka hesaplarınızı boşaltmaya çalışırlar. Bu nedenle banka hareketlerinizi sürekli kontrol edin ve şüpheli bir duruma rastlamanız durumunda bankanız ile iletişime geçin.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VE PARA CEZASI

Avukat Hadi Dündar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dolandırıcıların oldukça profesyonel olduklarını ve dolandırıldığını kişiye fark ettirmeden kolaylıkla yapabildiklerini belirtti. Kişilerin böyle bir durumla karşılaşması durumunda kesinlikle şikayette bulunması gerektiğini ifade etti. Söz konusu suçun cezasının 10 yıl hapis cezası ve para cezası olduğunun altını çizdi. Vatandaşları gelen SMS veya linkleri hemen açmamaları gerektiğini ve banka hesaplarına giriş yapacak olan vatandaşlara mobil uygulamayı kullanmalarını önerdiklerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 15:52