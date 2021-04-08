Bankalardan Emeklilere Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi Müjdesi Geldi! Günde 14 Liraya 10 Bin Lira Kredi İmkanı

Günümüz koşullarında, emekli vatandaşların sadece maaşlarını kullanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamaları oldukça zordur. Her türlü nakit ihtiyacını karşılamak için maddi desteğe ihtiyacı olan emekliler, çözümü bankalardan kredi çekmekte bulmuştur. Ancak çoğu bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları bir hayli yüksektir. Bu nedenle, emekliler ya faizsiz kredi veren bankaları ya da emeklilere özel kampanya oluşturan bankaları araştırmaktadır.

HANGİ BANKALAR EMEKLİLERE KREDİ VERİR?

Türkiye’de hizmet veren pek çok banka, emekli vatandaşlara özel kredi paketleri oluşturmuştur. Bu bankaların sağladığı kredi faiz oranları ve vade süreleri değişiklik göstermektedir. Bir bankaya başvuru yapmadan önce, sağladıkları kredinin detaylarını öğrenmek ve başka bankalarla karşılaştırma yapmak mantıklı olacaktır. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların resmi internet sitesi üzerinden, mobil bankacılıktan, çağrı merkezlerinden veya şubelerden detaylı bilgi alabilirler. Yaptıkları araştırmanın sonucunda, en avantajlı kredi veren banka hangisiyse, yola o bankayla devam edebilirler.

TÜM EMEKLİLER KREDİ ALABİLİR Mİ?

Kredi çekmeyi planlayan emekliler, bankaların kendilerine kredi verme şartlarını araştırmaktadır.Emeklilere özel oluşturulan kredi paketlerinde aranan temel koşul kişinin emekli olmuş olması ve 75 yaşı geçmemiş olmasıdır. Bunun dışında bakılan en önemli kriterlerden biri de kişinin kredi puanıdır. Daha önce kullandığı veya hali hazırda kullandığı kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerini düzenli olarak yapan vatandaşların kredi puanı yüksek olacaktır. Böylece, bankalar kişiye güvenebilecek ve kredi sağlayacaktır.

NASIL BAŞVURULUR?

Bankalar tarafından belirlenen kriterlere uyan vatandaşların, kredi alabilmesi için bankaların resmi internet sitesinden veya şubelerinden başvuru yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bankaların Google Play Store veya APP Store üzerinden indirilebilen mobil uygulamaları üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Bazı bankalar çağrı merkezlerinden ve ATM’lerden de başvuru kabul etmektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, bankalara giderek gerekli evrakları teslim etmeniz gerekmektedir. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından bakiyeniz hesabınıza yüklenecektir.

EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Hem devlet bankaları hem kamu bankaları, yeni kullanıcılara erişmek ve eski kullanıcılarını ellerinde tutmak için çeşitli kampanyalar oluşturmaktadır. Kimisi düşük faizli kredi verirken kimisi de uzun vadeli kredi imkanları sunmaktadır. Bazı bankalar ise belli kesimlere özel faizsiz kredi vermektedir. Günümüzde, emekliler pek çok faizsiz kredi kampanyasından yararlanabilmektedir.

EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Kamu bankalarının bazıları emeklilerin çeşitli şartları karşılamaları durumunda faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. Bizzat başvuru yapan müşterilere, faiz yerine kar payı ile kredi verilmektedir. Bu bankalar;

Vakıf Bank - Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Bankası - Ziraat Katılım

Albaraka Türk - Albaraka Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Bankası - Türkiye Finans Katılım Bankası’dır.

EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI

Emeklilerin faizsiz bir şekilde kredi kullanabilmesi için karşılaması gereken şartlar bankalar tarafından açıklanmıştır. Bu şartlar şöyle sıralanmaktadır;

Emekli vatandaşların çekecekleri kredinin aylık taksit tutarı, maaşlarının yüzde 70’ini geçmemelidir.

Kişiler, başka bankadan kredi çekmemiş olmalıdır.

Kredi talep eden kişilerin en fazla 75 yaşında olması gerekmektedir. 75 yaşın üzerindeki vatandaşlara genellikle kredi verilmemektedir.

Yasal takipte olan, kara listede olan ve sicili temiz olmayan emekliler kredi çekemezler. Bunun yanı sıra, kişinin üzerinde icra veya kırmızı kalem olması durumunda kredi çekmesi mümkün değildir.

Emekli olan vatandaşın başka bir işte de çalışıyor olması halinde, bu işten elde ettiği kazancı bankaya bildirmelidir.

Bazı bankalar, belirli dönemlerde avantajlı kredi destekleri sağlamaktadır. Bu kredilerden yararlanmak için de vatandaşların emekli maaşlarını o bankaların bünyesinden alıyor olması gerekmektedir.

GÜNDE SADECE 14 LİRAYA 10 BİN LİRA KREDİ

Şekerbank, geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile emekli maaşını Şekerbank’tan alan müşterilere özel koşullar ile ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Şekerbank’ın emekli maaşı müşterileri, kredi tahsis ücreti olmadan 36 aya varan vade seçenekleri ile kredi çekebilecekler. Bankanın yaptığı açıklamada örnek ödeme planına da yer verildi. Bu tabloya göre; 12 ay vade ile 10 bin lira ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşların ödemesi gereken aylık taksit tutarı 975 lira, 24 ay vade ile 10 bin lira ihtiyaç kredisi kullanacakların aylık taksit tutarı 560 lira, 36 ay vade ile 10 bin lira ihtiyaç kredisi alan vatandaşların aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı 425 lira olacak.