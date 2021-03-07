Bankalara borcu olanlar dikkat! Başvurular yarın başlıyor!

Başta Ziraat Bankası olmak üzere pek çok bankaya borcu bulunan vatandaşlara müjdeli haber geldi! Borçlarını ödemekte zorlanan ve bu sebeple takibe düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan borçlular için başvuru fırsatı yarın başlıyor. 8 Mart 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında takibe düşecek borçlar için önemli duyuru yayınlandı! Bankalara kredi borcu bulunup ödemekte zorlanan vatandaşların faiz borçları siliniyor. Tüm detayları haberimizin devamında sizler için hazırladık...

Bankalara Borcu Olanlar Yarından İtibaren Başvurabilecek!

Ülkemizde, tüm Dünyada olduğu gibi Koronavirüs pandemisinin etkileri tüm hızıyla görülmeye devam ediyor. Bu zorlu sürecin en başında Kamu bankaları öncülüğünde düşük faizli ve geri ödemesiz dönemli kredi paketleri hayata geçirilmişti. Bu kredi paketlerinden faydalanarak uygun geri ödeme koşullu kredi kullanan vatandaşlar, salgının seyrinde tam anlamıyla olumlu bir dönüş olmadığı ve ekonomik olarak yaşanan zorluklar da sona ermediği için geri ödemelerde zorluk yaşamaya başladı.

İşte bu noktada, bankalara kredi borcu olup geri ödemekte zorlanan vatandaşlara müjdeli haberler peş peşe geldi. Bankalar, yarın başlayacak başvurular neticesinde ihtiyaç sahibi durumda olan vatandaşlara büyük bir fırsat sunacaklar.

Başta Ziraat Bankası olmak üzere, bankalara kredi borcu bulunan vatandaşlardan, belirli şartları sağlayanlar için faiz borcu silme imkanı getirildi! Takibe düşen borcu bulunan Ziraat Bankası borçluları, başvuru yaparak daha uygun koşullarla ve faiz borçları silinerek ödeme yapabilecekler!

Bankaya Borcu Olup Tek Seferde Ödeyeceklere ‘Faiz Silme’ Müjdesi

Şimdilik sadece Ziraat Bankası tarafından açıklanan ancak kısa sürede diğer kamu ve özel sektör bankalarınca da açıklanarak genişletilmesi beklenen müjde ile, bankalara kredi borcu olup bu borçları takibe düşenlere sevindiren haber geldi!

Söz konusu müjdeye göre; işleyen faizleri de dahil olmak üzere toplam borcu 1 milyon TL’yi geçmeyen bireysel ve kurumsal tüm banka müşterileri, takibe düşen borçları için tek seferde ödeme yoluyla büyük bir fırsattan yararlanabilecekler.

Bankalara borcu olup bu borçları takibe düşen vatandaşlar, tek seferde ödeme yaparak faiz borçlarından kurtulabilecekler! Bu müjde, 30 Haziran 2021 tarihine dek sürecek. Başvurular yarın itibariyle başlayacak.

Söz konusu müjdeden faydalanan vatandaşlar, temerrüt faizi vb. hiçbir ad altında faiz ödemesi gerçekleştirmeyecek ve büyük bir yükten kurtulmuş olacaklar. Ancak söz konusu müjdeden yararlanmak için kredi borcunun tek seferde, nakden ödenmesi gerekmektedir.

Garanti, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi ve ING’den Müjde Var Mı?

Ziraat Bankası’nın açıkladığı kredi borçlularına müjdenin, kısa sürede diğer bankalar tarafından da açıklanması bekleniyor. Şuan için herhangi bir resmi açıklama veya duyuru yapılmamış olsa da Garanti BBVA, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi ve ING ile diğer bankalardan da kredi borçlularına müjdeli haberin gelmesi bekleniyor.