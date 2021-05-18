Bankalara Borcu Olan Vatandaşın Yüzünü Güldürecek Haber! 12 Gün Sonra Başlıyor

Salgın döneminde vatandaşların bankalar olan borçları da arttı. Kişisel, eğitim ya da sağlık ne olursa olsun ilk aklıma gelen şeyler bankalardan kredi almak. Fakat bu borçlar birikince ise faiz derdi başlıyor. Borcu olan her vatandaşımız içinse müjde niteliğinde bir açıklama geldi. Yüzlerigüldürecek o müjdeli haberin detayları ise haberin devamında.

YAPILANDIRMA MÜJDESİ GELDİ

Vatandaşlar için müjdeli açıklamalar peş peşe geldi. Milyonları sevindirecek. Ekonomik olarak zor zamanlar artıkça hane için gelir gider dengesi de bozuldu. Devlette bu konuda vatandaşlarımıza destek çıkmaya devam ediyor. Hibe desteklerine kadar vatandaşlar için birçok önemli adım atıldı. Verilen desteklerin arasında ise 500 milyar liraya kadar olan vergi, sigorta prim ve idari cezaların yapılandırması da bulunmakta. Gelen yeni yasaya göre 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar için yapılandırma fırsatı sunulacak. Başvurular ise kısıtlı!

Covid-19 salgını mart ayından beri ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Geçen yıldan beri bu yana devam salgından yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere birçok işletme kötü şekilde etkilendi. Çoğu işyeri bu dönemde ya kapalı kaldı ya da yarı kapasite ile çalışmak zorunda kaldı. Fakat devlette talepler doğrultusunda vatandaşlara yardım ediyor. Esnafa destek için yeni bir yasa tasarısı da yoldu. Haziran ayında bu desteğinde yasalaşması bekleniyor. Yeni gelen yasa kapsamında ise vade 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan borçlar da yapılandırma yapılacak.

Son başvuru tarihi ise bu yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos 2021. Yapılandırma kapsamında ise vatandaşların ilk ödemelerini eylül ayında yapması planlanıyor. Bu sene yürürlüğe giren yapılandırma süreci de yine geçen senekine benzer şekilde işleyecek.

HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK

Daha önceki yapılandırmalara da başvuru yapan vatandaşlarımız olmuştu. Fakat yapılandırmalara rağmen yine de onlarca vatandaş taksitlerini ödeme de zorlandı. Bu nedenle taksitlerin ne zaman ödeneceği vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer konuydu. Gelen bilgilere göre ilk taksitler eylül ayında ödenecek. Yapılandırma süreci de haziran ayının gelişi ile birlikte başlayacak.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DA TORBA YASADA

Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen torba yasa da aynı zaman şirketleri rahatlatacak maddeler de bulunuyor. Torba yasa kapsamında şu konularda da işletmelere destek çıkılması bekleniyor;

Vadesi 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakların yapılandırılması

İhtilaflı alacaklar tasfiyesi

Matrah ve vergi artırımı

İşletme kayırların da düzeltilme

Şirket aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi

HANGİ DÖNEMLERİ İÇERİYOR?

Haziranda yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasaya göre 30 Nisan 2021 tarihindeki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına girecek. 31 Ağustos 2021’e kadar devam edecek başvuru sürecinde ödemeler de eylül ayında başlayacak.

Yapılandırma yine bir önceki yapılandırma sürecine benzer şekilde devam edecek. Yapılandırma süreci başladığından itibaren borçların gecikme zammı ve faizleri silinecek ve enflasyon farkı alınacak. Aynı zamanda borçluya ikişer ayda ödemeli 18 aya varan taksitler sunulacak.

Peşin ödeme yöntemi seçenler enflasyon farkının %90’ını da ödemekten kurtulacak. Yani anapara ödenip borcun silinme imkânı olacak. Borçlarını iki taksitte ödemek isteyenler içinse enflasyon farkını %50’si silinecek.