Bankalar Tek ATM’de Birleşecek, Komisyon ve İşlem Ücreti Kaldırılacak!

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlakbank ATM’leri Ocak ayı içinde tek bir ATM’de toplanacak. Alınan kararla birlikte söz konusu bankalar arasında protokol imzalanacak ve bu proje ile yıllık 1 milyar lira tasarruf edilecek. Ülke geneline 15 binden fazla ATM konulması planlanıyor. Üstelik ortak ATM’lerden işlem yapan müşterilerden herhangi bir komisyon ve masraf ücreti alınmayacak.

Pandemi sürecinde dijital kanalların kullanımı artmasına rağmen, finansal işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşterilerin en fazla kullandığı araçlardan biri olan ATM’ler bankalar için ekstra bir maliyet oluşturmaktadır. Söz konusu maliyetin en büyük kısmını, ilk yatırım tutarı ve kira almasına rağmen lisans, yazılım, bakım, temizlik ve enerji giderleri de büyük miktarda harcama gerektiriyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bankaların ATM masrafını azaltıp tasarruf yapmasını sağlayacak olan yeni bir proje hayata geçiriliyor. Alınan karara göre, kamu bankalarının ATM’leri artık tek bir ATM’de toplanacak.

1 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLECEK

Tek bir ATM cihazı üzerinden hizmet verecek olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlakbank, önceleri kendi tasarımları kullanılmaktaydılar fakat yeni proje ile birlikte söz konusu ATM’lerin tek bir ortak tasarımı olacak. Bankaların bu ay aralarında imzalayacakları proje sayesinde yıllık 1 milyar liradan fazla tasarruf yapılacak. Projenin ilk etabında ülke genelinde 15 bin noktaya ortak ATM koyulacak.

“Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi” yani kısaca “TAM”ın arkasında Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş. yer almaktadır. İstanbul Ticaret Odası’na 1995 yılında kaydı yapılan bu şirket Ziraat Bankası’nın iştiraki olarak kurulmuştu ve şimdiki kayıtlı sermayesi 145 milyon lira olarak kaydedildi. Şirkette daha önceleri tek ortaklı bir yapı vardı fakat ortaklık yapısı ve unvan değişikliği yapılmış. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın yüzde 33.33 ile eşit paya sahip olduğu öğrenildi.

KOMİSYON VE MASRAF ÜCRETİ ALINMAYACAK

Geçtiğimiz aylarda, kamu bankalarının yaptığı işbirliğinin ardından her banka kendi ATM’lerinden işlem yapan müşterilerden komisyon almayı bırakmıştı. Zaman geçtikçe bu işbirliğine katılan bankaların sayısı artmıştı. Yeni proje kapsamında, artık kamu bankalarının ortak ATM’lerinden yapılacak işlemlerden hiçbir şekilde komisyon ve işlem ücreti alınmayacak. Söz konusu ATM noktalarından yapılacak tüm işlemler ücretsiz olacak.