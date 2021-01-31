Bankalar İcralık Daireleri Satışa Çıkarttı! İstanbul'da 78 Bin Liraya Daire Satılıyor

Ucuza ev sahibi olmak isteyenler bankaların satışa sunduğu icralık daireleri yakından takip ediyorlar. Koronavirüs pandemisi nedeniyle borçlarını ödeyemeyen binlerce vatandaşımızın arsa ve konutlarına bankalar tarafından el koyuldu. Online satış siteleri üzerinden bankaların satışa çıkarttığı konut satıları her geçen gün artıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB ve Denizbank gibi bankalar her gün birçok icralık daireyi satışa çıkartıyor. Bu yazımızda ucuza ev sahibi olmak isteyenler için İstanbul genelinde satışa çıkan icralık konutları inceleyeceğiz.

İSTANBUL'DA 78 BİN LİRAYA DAİRE

Bankalar tarafından satışa çıkarılan konutların sayısı İstanbul genelinde 257 olarak açıklandı. Bu konutlar arasında her bütçeye hitap eden her semtten daireler bulunmaktadır. Listedeki en ucuz daire ise 78.000 lira ile %79'u tamamlanmış 60 metrekare büyüklüğünde 1+1 daire. Daire Esenyurtta bulunmaktadır. En ucuz konut satışlarında Esenyurt semti listenin başında yer alıyor. 2+1 daireler 110 bin liraya, 3+1 daireler 119 bin liraya satılmaktadır.

Esenyurt sonrasında en ucuz konut satışları Eyüpsultan, Silivri, Sefaköy, Tuzla ve Kağıthane'de bulunmaktadır. 200 bin liranın altında 1+1, 2+1 ve 3+1 birçok konut seçeneği bulunmaktadır.

23 MİLYON LİRALIK DAİRE

İcralık daireler arasında fiyatı en yüksek daire ise 23 milyon lirayla Beşiktaş'ta bulunuyor. 4+1 büyüklüğündeki 270 metrekarelik daire Denizbank tarafından satışa çıkartıldı. En pahalı konut satışlarında Kağıthane/Şirintepe, Beyoğlu/Pürtelaş, Beyoğlu/Taksim de bulunan daireler bulunmaktadır. Sizde İstanbul genelinde ucuza daire sahibi olmak istiyorsanız bankaların konut satış ilanlarını yakından takip edebilirsiniz. Üstelik satışa sunulan konutlar için teklif verme hakkınız da bulunmaktadır. Bankalar satışların hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için teklif usülü satışlara açık hizmette sunmaktadır. Örneğin 180 bin liralık bir daireyi teklif vererek 170 bin liraya satın alabilirsiniz. Teklif vermek için en yakın banka şubesini ziyaret edebilir ve bireysel müşteri temsilcisiyle görüşerek teklifinizi sunabilirsiniz.

Bankalar tarafından satışa çıkarılan icralık konutların sayısı Türkiye genelinde 1469 olarak açıklandı. İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde de bankalar tarafından ucuza konut satışları gerçekleştirilmektedir. Sizde bulunduğunuz şehire göre filtreleme yaparak bankaların ucuza satışını gerçekleştirdiği konutlara teklif vererek sahip olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 19:36