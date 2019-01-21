“Bankalar Bitcoin madenciliğinden daha fazla elektrik harcıyor”

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ocak () – ABD Pittsburgh Üniversitesi’nden Dr. Katrina M. Kelly-Pitou, bankaların tükettiği elektriğin kripto para madenciliğinin sebep olduğu elektrik tüketiminden daha endişe verici olduğunu söyledi.

Gazeteci ve kripto para birimleri hizmeti şirketi Ocuis ortağı Ethan Lou, The Guardian’a kripto para birimleri madenciliğinin yol açtığı elektrik tüketimi hakkında yazdığı yazıda, petrol endüstrisinde olduğu gibi “Bitcoin ile uğraşan herkesin doğa düşmanı olarak adlandırılacağını” ileri sürdü.

Yazısında Bitcoin’i petrolle karşılaştırarak iki endüstride de tarafların manipüle edildiğini savunan Lou, “Belki bugün değil, ama bir gün petrol çevrecilerin hedefi olmaktan çıkabilir. Yeni doğa düşmanı Bitcoin olacak” dedi.

Elektrik tüketiminin artması nedeniyle çeşitli kripto para birimi madencilik tesisisin kapanmasının da endişe verici olduğuna dikkat çeken Lou, kripto para birimlerinin yaygınlaşmasıyla şirketlerin de madencilik eylemlerine devam etmek isteyebileceğinin altını çizdi.

Lou’nun yazısının ardından Pittsburgh Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Kelly-Pitou, yazdığı yazıda bankacılık işlemlerinin tükettiği elektrik miktarına dikkat çekerken, “Bitcoin’in harcadığı elektrik için endişelenmeyi bırakın” dedi ve ekledi:

“Bankacılık işlemleri yıllık tahmini olarak 100 terrawatt elektrik tüketiyor. Bitcoin teknolojisi ise şu anki piyasa büyüklüğünün 100 katına ulaşsa bile tükettiği enerji, bankaların harcadığı elektrik miktarının yalnızca yüzde 2.0’sine denk gelir.”