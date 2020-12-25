Bankadaki Parasını Değerlendirmek İsteyenlere Kaçırılmayacak Fırsat! Resmi Gazetede yayınlandı

26 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar ile bankaların vadeli mevduat hesaplarında parası olanlara ciddi bir faiz imkanı doğdu.

Resmi Gazete Yayınlandı, Parasını Bankada Tutanlar Yüksek Faizden Yararlanıyor

Alınan karar ile birlikte tevkifat nispetlerinde;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile birlikte 6 ay dahil olmak üzere 6 ay vadeli hesaplarda 15% oranı 5% seviyesine çekildi.

1 yıllık vadeli hesaplardaki 12% olan oran 3% seviyesine kadar indirildi.

1 yılı aşkın vadeye sahip vadeli hesaplar için 10% olan oran sıfıra indirildi.

1 yıl ve üzeri vadeli ancak enflasyon oranına göre değişken faiz uygulanan hesaplar içinde stopaj uygulaması yüzde sıfır olarak kaldı.

Resmi Gazetedeki Stopaj Kararı 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranlarını Arttırdı

26 Aralık itibari ile tevkifat nispetlerinde yapılan güncelleme sayesinde bankada parası olan yüksek faiz oranlarından yararlanma şansını yakaladı.

Corona virüs kapsamında ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların ve yatırımcıların rahat bir nefes almasını sağlayan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan stopaj oranları özellikle bankada parası olanlara yardı. Yapılan stopaj düzenlemesi ile yüzde 10 seviyesinde bir indirim sağlanmış oldu. Böylelikle 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarında ciddi bir artış yansıdı.

Son Düzenlemeyle En Yüksek 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranı Veren Bankalar Belli Oldu

Stopaj kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının etkileri tüm bankalar için tam manasıyla henüz etkili olmadı. Bazı bankalar açıklamada bulunurken, bazı bankalardan ise herhangi bir açıklama gelmedi. Mevcut tabloda vatandaşların bankadaki birikimleri için en yüksek vadeli mevduat faiz oranı Aktif Bank N KOLAY Hesabı ile veriliyor. Aktif Bank bu hesabı ile müşterilerine 18.50% oranında faiz sunuyor. Merkez Bankası’nın yapacağı açıklamalara göre diğer kamu ve özel bankalarında yeni faiz kararlarını en kısa süre içerisinde açıklayacakları tahmin ediliyor.