Bankada Parası Olanlara Müjde! 32 Günlük Mevduat Oranları Tekrar Değişti

Banka da parası olan tüm vatandaşlarımıza tekrar bir müjdeli haber geldi. Faiz oranları bir kez daha değişti! Artık Merkez Bankası’nın adımla ve Başkan Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamalarla piyasa her geçen gün tekrardan şekilleniyor. Bizlerde hem kredi faizlerinin hem de mevduat faiz oranlarının değişmesine alıştık. Bankada parası olan vatandaşlarımız da mevduat faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir zaman en iyi şekilde bunu değerlendirmek istiyor.

Özel bankadalar bunun bildikleri için birbirleriyle adeta yarışa girmiş durumdalar! Bankalar müşteri sayılarını arttırmak adına sürekli olarak mevduat faiz oranlarının güncelliyor ve yeni kampanyalar düzenliyorlar! Bizde sizler için güncel 32 günlük mevduat oranlarını derledik. 32 günlük mevduat oranları güncel rakamları arıyorsanız doğru yerdesiniz. En çok kazandıran banka hangisi, en çok faiz veren banka hangisi sizler için teker teker derledik. Ayrıntılar ise haberimizde.

Birikimlerini değerlendirmek isteyenler için fırsatlar bitmiyor. Bankaların sundukları mevduat oranlarını ise bizler sizler için 50 bin Türk lirası üzerinden hesapladık.

Piyasadaki en güvenli ve garanti para kazanma yollarından biri ise mevduat faizleri. Vatandaşlarımız kendi belirledikleri sürede hesap açarak hesap sonunda faiziyle birlikte ana parasını geri alabiliyorlar.

Özellikle de altın ve dolar yaşanan dalgalanmalar ve borsadaki belirsizlikler devam ederken mevduat faiz oranlarından gelir kazanmak hem risksiz hem de garanti olarak ön plana daha çok çıkıyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA EN YÜKSEK KAZANÇ

Yapılan kampanyalar ve sürekli değişen faiz oranları sonucunda ise en yüksek kazancı bir değil dört farklı banka birden veriyor. Vatandaşlarımız kendilerine en uygun bankayı kendileri seçebilirler.

ING Bank, Odeabank, Burgan Bank ve Fibabanka vatandaşlarımıza aynı faiz oranında fırsatlar sunuyor. Dört bankanın da mevduat faiz oranı %18 gibi oldukça yüksek bir rakam.

Bu dört bankayı ise %17,75 faiz oranıyla Alternatif Bank takip etmekte.

Sizler için diğer bankalarında mevduat faiz oranlarını ve getirilerini derledik.

DEVLET BANKALARI

Öte yandan devlet bankaları özel bankalarının bir tık altında kalıyor. En yüksek faiz oranını ise Vakıfbank %17 ile vermekte. Halkbank ise %16 ve Ziraat ise %15,50 listemizin sonunda yer alıyor.

KAZANÇ TABLOSU