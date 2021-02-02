Bankada Parası Olanlara Müjde! 32 Günlük Faizlere Şubat Ayarı Geldi Kazanç Tutarı Arttı

32 Gün Vadeli Faiz Oranlarında İyileştirme! Aylık Faiz Kazancı Yükseldi! Mevduat Faiz Oranları Yükseldi!

Bir çok banka kendi resmi internet siteleri üzerinden vadeli mevduat faiz oranlarında değişikliğe gittiklerini açıkladı. Bankaların yaptığı bu faiz oranı iyileştirmeleri ile birikimlerini vadeli mevduat oranı hesaplarında değerlendirenlerin kazançları yükseliyor. Yapılan güncellemelerde çoğunlukla faiz getirisi rekabetinde geride kalan bankaların diğerlerine yakınlaşmasına yönelik değişiklikler dikkat çekiyor. Peki hangi banka 32 günlük mevduat yatırımına güncel olarak ne kadar faiz getirisi sunuyor? Cevaplar haberimizin devamında…

2021 yılı Şubat Ayı itibari ile 32 günlük mevduat faiz getirisi oranları güncellendi. Bu ayın başlangıcı itibariyle bankalar faiz oranlarında yeniden değişikliğe gittiler. Kamu bankalarına kıyasla daha düşük oranda mevduat faiz getirisi sunan özel bankalar faiz oranlarında yükseltme kararı ile rekabete dahil kalma şanslarını artırmaya yönelik bir hamle yaptılar.

Peki hangi banka ne kadar faiz oranı sunuyor?

Şubat ayında yaptıkları son güncelleme ile güncel olarak ING Bank, Odeabank, Fibabanka ve Burgan Bank yüzde 18 faiz oranı ile mevduat getirisi kazanma şansı sunuyor. Alternatif Bank ve Cepteteb için ise bu oran yüzde 17.75 seviyesinde. QNB Finansbank ve ICBC Türkiye Bankası için ise mevduat faizi getiri oranları sırası ile yüzde 16.55 ve yüzde 17.00. Bunun dışında HSBC yüzde 17.50, Vakıfbank yüzde 16.50, Halkbank ve Şekerbank ise yüzde 16 oranı ile mevduat faiz getirisi sunuyor.

32 gün boyunca vadeli hesaba 50.000 TL mevduat yatırımı ile ne kadar gelir elde edilebilir?

Eğer 50.000 TL birikiminizi “ING Bank E-Turuncu Hesap” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 18 oranında faiz getirisi ile 749,49 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “Odeabank Oksijen Dinamik Hesap” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 18 oranında faiz getirisi ile 749,49 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “Fibabanka Kiraz Hesap” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 18 oranında faiz getirisi ile 749,49 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “Burganbank Dijital Mevduat Hesabı” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 18 oranında faiz getirisi ile 749,49 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “Alternatif Bank VOV Hesap” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 17,75 oranında faiz getirisi ile 739,18 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “Cepteteb Marifetli Hesap” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 17,75 oranında faiz getirisi ile 739,18 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “ING Bank E-Turuncu Hesap” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 18 oranında faiz getirisi ile 749,49 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi ICBC Türkiye Bankası mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 17 oranında faiz getirisi ile 749,49 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “HSBC Modern Hesap” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 17,50 oranında faiz getirisi ile 728,77 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “Vakıfbank E-Vadeli Hesap” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 16,50 oranında faiz getirisi ile 687,12 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “Halkbank E-Mevduat Hesabı” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 16 oranında faiz getirisi ile 666,30 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.

Eğer 50.000 TL birikiminizi “Şekerbank E-Mevduat Hesabı” mevduat getirili vadeli hesabınızda 32 gün boyunca değerlendirirseniz yüzde 16 oranında faiz getirisi ile 666,30 Türk Lirası kazanç sağlarsınız.