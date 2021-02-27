Bankada Parası Olanlar Bu Habere Bayılacak! TEB, Finansbank ve Vakıfbank

Dolar kuru ve enflasyondaki artışla birlikte ekonomi yönetiminin üst basamaklarında değişimler yaşanmıştı. Önce Merkez Bankası başkanı ardından da Ekonomi Bakanı değişmişti. Göreve gelen yeni isimlerden yeni kararlar hemen devreye alındı.

AĞBAL KARAR ALDI

Döviz kurlarının sert şekilde yükselmesinin ardından Merkez Bankası duruma el attı. Yeni Başkan Naci Ağbal göreve gelir gelmez faiz arttırma kararı aldı. Hal böyle olunca da bankalar da önce kredi faizlerini daha sonra da mevduat faizlerini yükseltti.

3 BANKADAN YENİ FAİZ KARARI

Bankaların mevduat faiz oranlarındaki yarış bitmek bilmiyor. Merkez Bankası’ndan faiz adımı geldikçe bankalar da müşteri çekmek adına sürekli mevduat faiz oranlarını güncelliyor.

Bu hafta da yarış oldukça rekabetli geçti. Uzun zamandır en yüksek faiz oranı Fibabank’daydı. Fakat liste bir kez daha değişti!

Bu hafta 3 bankanın daha mevduat faiz oranlarını yükseltmesi sonucunda vatandaşların mevduat getirilerinden kazançları da arttı. TEB bankası faiz oranını %18’e kadar çıkararak beklenmedik bir hamle yaptı.

İşte vatandaşlarımız için güncel mevduat faiz oranı kazançları;

EN ÇOK KAZANDIRAN BANKA HANGİSİ?

Yeni hafta itibariyle TEB mevduat faiz oranını %18 olarak güncelledi. TEB kararından sonra ise iki banka daha faiz oranlarında güncellemeye gidince en çok getiri sağlayan bankaların listesi tekrar değişti!

EN ÇOK KAZANDIRAN CEPTE TEB

TEB Bankası’nın faiz hamlesinden sonra en çok kazandıran bankaların sıralaması da değişti.

Eskiden 3 banka %18 faiz oranı veriyor ve vatandaşlarımıza en yüksek mevduat getirisini sağlıyorlardı. TEB bankasından gelen faiz hamlesi ile birlikte dört bankanın da mevduat getirisi eşitlenmiş oldu.

Fibabanka – Kiraz Hesap, Aktif Bank- N Kolay Hesap, Burgan Bank ve TEB bankaları vatandaşlarımıza 32 gün için %18 mevduat faiz oranı sunuyor. Vatandaşlarımızın bu dört bankadan da vade sonunda net kazançları 1 bin 499 Türk lirası oluyor. Yani 32 gün sonunda vatandaşlarımızın ana parası 101 bin 499 lira olmakta.

İşte 100 bin lira için en çok kazandıran bankalar;

Odeabank vatandaşlarımıza 32 gün için %17,75 faiz oranı vermekte. Piyasadaki en yüksek faiz oranlarından birini sunan bankadan vade sonunda alacağınız net kazanç 1 bin 478 lira.

Alternatif Bank da yine %17,75 mevduat faiz oranı sunuyor. Bankandan vade sonu net kazancınız 1 bin 478 lira oluyor. Vade sonu net bakiyeniz ise 101 bin 478 lira olmakta.

Vatandaşlarımıza yüksek mevduat faizi veren bir diğer bankada Enpara. Banka vatandaşlarımıza 32 gün için %15 mevduat faiz oranı sunuyor. Vade sonu net kazancınız ise 1 bin 249 TL.

Vatandaşlarımız tarafından sıkça tercih edilen bir diğer banka ise QNB Finansbank. Banka ülkemizde uzun zamandır hizmet vermesinin yanı sıra piyasadaki en yüksek mevduat faiz oranlarından birini sunduğu için sıklıkla tercih edilmekte. Bankanın sunduğu faiz oranı %17,70. Vade sonu net getirisi 1 bin 474 TL olup vade sonu net bakiyeniz ise 101 bin 474 lira olmakta.

Ülkemizde uzun zamandır hizmet veren ve yine yüksek mevduat faiz oranı sunan bir diğer banka da HSBC Bank. Bakanın 32 gün için verdiği mevduat faiz oranı %17,50. Bankadan 32 gün sonunda elde edilen net getiri ise 1 bin 458 lira.

Özellikle de özel sektör çalışanları tarafından sık tercih edilen Akbank 32 gün için %16,50 mevduat faiz oranı sunuyor. Bankanın vade sonunda net getirisi ise 1 bin 374 lira.

Özel bankalar arasında en düşük faiz oranlarından birini de İş Bankası veriyor. İş Bankasının 32 günlük mevduat faiz oranı %10,90. Bu kadar düşük faiz oranı sunan bankanın vade sonu getirisi ise 908 Türk lirası.

KAMU BANKALARI

Bazı vatandaşlarımız hem kredi çekerken hem de mevduat hesabı açarken sadece kamu bankalarını tercih ediyorlar. O yüzden sizler için kamu bankalarını ayrı olarak ele aldık.

Kamu bankaları arasındaki en yüksek faiz oranını Vakıfbank sunuyor. Arı hesap ile Vakıfbank vatandaşlara 32 gün için %17 mevduat faiz oranı sunarken vade sonu net getirisi de 1 bin 416 TL.

Öte yandan Halkbank ise 32 günlük vade için %16 mevduat faiz oranı sunuyor. Vade sonu verdiği net getiri ise 1 bin 333 lira.

Kamu bankaları arasındaki en düşük getirisi ise Ziraat Bankasında. Ziraat mevduat faiz oranı olarak %15,50 sunuyor ve vade sonu getirisi de 1 bin 291 lira.