Bankada Parası Olan Vatandaşlar Yaşadı! Vadeli Mevduat Faiz Oranları Son 20 Ayın Zirvesinde

Belirli bir miktarda birikmiş parası olan vatandaşların bu paradan en az riskle kazanç elde etmesini sağlayan vadeli mevduat hesapları son zamanlarda herkesin ilgi odağı oldu. Diğer yatırım araçlarından farklı olarak; parası olan kişi, vade sürecinin sonunda ne kadar faiz getirisi elde edeceğini bildiği için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Riskten hoşlanmayan kişiler için ideal olan bu yatırım aracında, özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesabının getirisi merak ediliyor.

Merkez Bankası’nda Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı yaşanınca bankalar da faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bankada parası olan vatandaşları yakından ilgilendiren bu artışların vatandaşa nasıl yansıyacağı araştırılıyor. Bankaların arasındaki mevduat faizi yarışından en çok vatandaşlar kazançlı çıkacak. İşte 50.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizinin vatandaşa sağlayacağı net kazançlar…

Fibabanka’da Kiraz Hesap açması durumunda, yıllık faiz oranı yüzde 19,50 olacaktır ve bu da net olarak 812 lira kazanç sağlayacaktır. 32 günlük vade sonunda kişinin hesabındaki bakiye 50.812 lira olacaktır.

Burgan Bank’ta Dijital Mevduat Hesabı açan vatandaşlara sunulacak olan yıllık faiz oranı yüzde 19’dur. 32 günlük vadenin sonunda elde edilecek net kazanç 791 liradır ve kişinin vade sonundaki net bakiyesi 50.791 lira olacaktır.

Odeabank’ın Oksijen Hesap’ında birikimini yapan kişilere yıllık yüzde 19 faiz sunulacaktır. Vade sonunda elde edilecek net kazanç 791 liradır.

Parasını bankada faize yatırmak isteyen vatandaşlar CEPTETEB’de Marifetli Hesap açar ve hesabına 50 bin lira para yatırırsa, 32 günlük vadenin sonunda 791 lira net kazanç elde eder. Söz konusu hesabın yıllık faiz oranı yüzde 19’dur.

Aktif Bank’ta N Kolay Bono hesabı açan kişilere sunulacak yıllık faiz oranı yüzde 18,75’tir. Kişinin hesabına 50 bin lira para yatırması durumunda elde edeceği kazanç 781 lira, 32 günlük vadenin sonunda net bakiyesi 50 bin 781 lira olacaktır.

HSBC’nin Modern Hesap’ına parasını yatıran kişilere sunulan yıllık faiz oranı yüzde 19’dur ve 32 günlük vadenin sonunda 791 lira kazanılmış olacaktır. Kişinin vade sonundaki net bakiyesi de 50 bin 791 lira olarak kaydedilecektir.

ICBC Turkey’de Yeni Müşteri Vadeli Mevduat Kampanyası’ndan yararlanan vatandaşlara sunulacak olan yıllık faiz oranı yüzde 18’dir. 32 günlük vadenin sonunda elde edilecek net kazanç 750 liradır ve kişinin vade sonundaki net bakiyesi 50.750 lira olacaktır.

Kişinin Vakıfbank’ta ARI Hesabı açması durumunda, yıllık faiz oranı yüzde 18 olacaktır ve bu da net olarak 750 lira kazanç sağlayacaktır. 32 günlük vade sonunda kişinin hesabındaki bakiye 50.750 lira olacaktır.

Halkbank’ın E-Mevduat Hesabı’nda birikimini yapan kişilere yıllık yüzde 18 faiz sunulacaktır. Vade sonunda elde edilecek net kazanç 750 liradır.

Ziraat Bankası’nda Vadeli TL Mevduat Hesabı açan kişilere sunulacak yıllık faiz oranı yüzde 17’dir. Kişinin hesabına 50 bin lira para yatırması durumunda elde edeceği kazanç 708 lira, 32 günlük vadenin sonunda net bakiyesi 50 bin 708 lira olacaktır.