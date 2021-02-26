Bankacılıkta uzaktan müşteri dönemine az kaldı!

Pandemi dönemi hem çalışma alışkanlıklarını hem de günlük rutinleri yerle bir etti. Çalışma hayatının eve taşınması, okullardaki derslerin online ortamda verilmesi ve insanların evde daha çok zaman geçirmesiyle birlikte bazı alışkanlıklarda geri dönülmez değişimlerin meydana geldiği kaydediliyor. Gelen bilgilere göre Mayıs ayında bankacılıkta da yeni bir dönemin başlayacağı ifade edildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle dijital müşteri kazanımına daha da önem veren bankalar işleri uzaktan halletmeye vaşlayacak.

Engelli müşteriler için en az bir eğitimli çalışan alınacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), "bankaların müşterileriyle elektronik ortamda ilişki kurmasına" ve "uzaktan kimlik tespiti" yapabileceği sistemin taslağını hazırladı. Yapılan düzenlemeye göre müşteri ile banka çalışanı aynı ortamda bulunmaya gerek kalmadan online olarak görüşme gerçekleştirebilecek. Uzaktan kimlik tespiti ile yapılabilecek görüşmeler sayesinde müşteriler bankaya gitmeden işlemlerini halledebilecek. Yapılan görüntülü görüşmelerin şifreli ve güveli bir sistem üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi. Engelli müşterilerin yapacağı görüşmeler için de her bankada bu konuda eğitim görmüş en az bir çalışanın bulunacağı ifade edildi.

1 Mayıs 2021'de uzaktan müşteri uygulaması başlıyor

BDDK'nın yaptığı düzenlemelerde sona yaklaştığı ve çalışmanın Resmi Gazete'de yayımlanacağı kaydedildi. Uzaktan müşteri uygulamasının 1 Mayıs 2021 itibarıyla başlatılacağı kaydedildi. Uzaktan müşteri uygulamasıyla birlikte bankalardaki fiziki yoğunluğun önüne geçilmiş olacak. Uzaktan müşteri olmak için en fazla 10 dakikalık bir üyelik sürecinin gerektiği ifade edildi. Bankacılık işlemlerinin online olarak halledilecek olmasıyla birlikte kağıt masraflarının da minimuma ineceği vurgulandı.