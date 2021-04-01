Bankacılık Kredi Hacminde Artış! İnsanlar Eskiye Göre Daha Çok Kredi Kullanıyor

Bankacılık sektörünün kredi hacmi büyüdü, geçen hafta 121 milyar 120 milyon lira artarak 3 trilyon 717 milyar 238 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan haftalık raporlara göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı. 26 Mart ile biten haftada 120 milyar 120 milyon lira artış yaşadı.

Dönemde toplam olarak kredi hacmi 3 trilyon 596 milyar 119 milyon liradan yaşamış olduğu artıştan sonra 3 trilyon 717 milyar 238 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü içerisinde toplam mevduat geçtiğimiz haftaya göre 180 milyar 70 milyon TL artış yaşadı. Yüzde 5,3 artış yaşayan bankacılık sektörü toplam mevduat 3 trilyon 603 milyar 805 milyon TL oldu.

Tüketici Kredileri Geçen Haftaya Göre Arttı

Rapora göre, tüketici kredileri miktarı geçtiğimiz haftaya göre 3 milyar 480 milyon lira artış yaşayarak 690 milyar 25 milyon liraya yükseldi. 399 milyar 893 milyon lirası ihtiyaç kredisi için, 13 milyar 244 milyon lirası taşıt kredisi ve 276 milyar 789 milyon lirası konut kredisi olarak oluştu.

Bahsi geçen dönem için taksitli ticari krediler miktarı 10 milyar 998 milyon lira artış yaşayarak 604 milyar 500 95 milyon lira oldu. Bankalar için bireysel kredi alacakları yüzde 2,3 artı şaşırarak toplamda 150 milyar 837 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından paylaşılan haftalık rapora göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Mart tarihinden itibaren 1 milyar 403 milyon lira artış yaşayarak 149 milyar 962 milyon Türk lirasına yükseldi.

Bahsi geçen takipteki alacaklarının ise, 114 milyar 476 milyon TL özel karşılık için ayrıldı. Aynı dönem için bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 922 milyon lira azalışa geçerek 778 milyar 247 milyon lira oldu.