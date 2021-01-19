Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! 1658 Lira Yatmış Olabilir!

Ocak ayının son günlerine yaklaşmamızla birlikte evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Evinde muhtaç, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlara her ay verilen evde bakım maaşı her il için farklı günlerde yatırılıyor. “Evde bakım maaşı yattı mı?” sorusunun cevabını e-devlet ya da SMS aracılığıyla öğrenmeniz mümkün. Sizler için 19 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan illere haberimizde yer verdik.

19 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Tokat , Bilecik, Uşak, Mersin, Konya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray, Şırnak, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Karabük, Ordu , Diyarbakır, Bolu, Aydın, Kırklareli, Antalya, Isparta, Hatay, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir, Bursa, Adana, Edirne, Kars, Muğla, Düzce, Erzincan, Niğde, Kayseri, Balıkesir illerinde evde bakım maaşı yatırıldı. İlerleyen günlerde kalan illerde de evde bakım maaşı ödemesi yapılması bekleniyor.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2021 yılına girmemizle birlikte evde bakım maaşına zam yapıldı. Geçtiğimiz sene 1.544 lira olan evde bakım parası, Ocak 2021’den itibaren 1.658,19 lira olarak hesaplara yatırılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşınızın yatıp yatmadığını hem e-devlet sistemi üzerinden hem de SMS yoluyla kolayca kontrol edebilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılacak olan işlemleri online olarak yapmanızı kolaylaştıran e-devlet sisteminde “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranına girip ödemelerini sorgulayabilirler. Kişilerin sorgulama ekranı ulaşabilmesi için e-devlet'e şifreleri ve TC kimlik numaraları ile giriş yapması gerekiyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alan vatandaşlar SMS ile ödeme sorgulaması yapmak istiyorsa cep telefonlarının mesaj bölümüne girerek kolayca sorgulama gerçekleştirebilir. BAKIYE yazarak 4747’e SMS atıldığında bakiye sorgulamanız gerçekleşecek ve 1 SMS ücreti tahsil edilecektir.

EVDE BAKIM MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

Evde Bakım Maaşına başvuru yapmak için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bazı belgeleri götürmeniz gerekmektedir. Bu belgeler; bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafıdır. İkamet ettiğiniz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne giderek kolayca başvuru yapabilirsiniz.