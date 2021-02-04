Banka Hesabı Olan Herkesi Yakından İlgilendiriyor! Vatandaşlara Büyük Kolaylık Sağlandı

Banka işlemlerinin birçoğu artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilse de ATM’ler günlük hayatın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Özellikle para çekme işlemleri için maaş günlerinde ATM önlerinde uzun kuyruklara şahit oluyoruz. İşlevsel özelliğe sahip bu araçlar bankalar tarafından ise büyük bir maliyet kaynağı oluşturmaktadır. Geçtiğimiz dönemde maliyetlerini azaltmak ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla birçok banka ortak ATM projesi başlatmıştı. Alınan bu kararla birlikte yeni yılda da ortak ATM projesinin devam edeceği belirtildi.

KAMU BANKALARINDAN ORTAK ATM

Kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank yeni yılda da ortak ATM projesine devam edecek. Yeni projeyle birlikte kamu bankalarının 1 milyar liralık bir tasarruf sağlaması hedefleniyor. Kamu bankaları tarafından geliştirilecek ortak ATM’ler ilk olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde olmak üzere 15 bin adetle hizmet verecek. Eski tip ATM’ler üzerinden de işlemler hizmete açılacak. Yapılacak işlemlerden herhangi bir işlem ücreti veya komisyon alınmayacak.

Özel bankalar arasında da ortak ATM projesi yürüten bankalar bulunmaktadır. 2018 yılında hizmete başlayan ve birçok kişinin haberi olmayan üç banka Denizbank, QNB Finansbank ve Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) 2021 yılında da ortak ATM projesine devam edecek. Bu bankaların müşterileri ortaklık kapsamında komisyon alınmadan ATM üzerinden işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler.

Yapılan araştırmaya göre Denizbank, TEB ve QNB Finansbank arasındaki ücretsiz ATM hizmeti birçok vatandaşımız tarafından bilinmiyor. Ortak ATM projesiyle birlikte vatandaşlarımızın ATM arama derdine çare bulundu. Bu bankaların kullanıcıları ortaklık kapsamında diğer bankaların ATM’lerini de kullanabiliyorlar.

Yapılan ortaklık anlaşmalarıyla bankalar her noktaya ATM koyma zorunluluğundan kurtulurken vatandaşlarımızında ATM arama sorunu çözülmüş oldu. Geçmiş dönemde başlayan ortaklık anlaşmaları yeni yılda da hizmet vermeye devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 16:42