Banka Faizlerinde Dev Kampanya! İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Çekeceklere Fırsat Doğdu

Kredi çekecek her vatandaşımızın mutlaka okuması gerekiyor. Birçok banka tekrardan faiz değişikliğine gitti. Merkez Bankası faiz politikasında sıkılaştırmaya gittiğinden bu yana bankaların kredi faiz oranları da artıyordu. Fakat bankaların faiz oranları arttıkça vatandaşlar da krediden uzaklaştı. Müşteri kaybetmeye başlayan birçok banka ise çareyi yeni kampanyalar da ve faiz düşürmekte buldu. Birçok banka faiz oranlarını düşürürken bazı bankalar da düşük olan faiz oranlarını arttırdı.

Vatandaşlarımız kredi çekmeden önce ince eleyip sık dolayıp kendilerini en uygun faiz oranını veren bankayı seçmeye çalışıyorlar. Bu yüzden piyasada da bir yarış hâkim. Genellikle de en düşük faiz oranları kamu bankalarında oluyor. Biz de siz vatandaşlarımız için hem kamu bankalarının hem de piyasada en çok tercih edilen Garanti, Akbank, İş Bankası gibi bankaların güncel faiz oranlarını derledik.

KAMU BANKALARI

Kredi çekerken özel bankalara güvenmeyen sadece kamu bankalarından kredi çekmek isteyen vatandaşlarımız var. Bu yüzden kamu bankalarının faiz oranları yakından takip ediliyor. Son güncellemeye göre üç kamu bankasının da faiz oranları şu şekilde;

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankaları arasından en çok tercih edilenlerden olan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi için vatandaşlarımıza %1,54 faiz oranı sunuyor. Banka taşıt kredilerinde %1,54 ve son olarak da konut kredilerinde vatandaşlarımıza %1,37 gibi piyasanın en düşük faiz oranlarından birini veriyor.

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Diğer bir kamu bankası olan Halkbank’ın da ihtiyaç kredisi faiz oranları %1,54. Bankanın taşıt kredisi faiz oranı da yine %1,54 ve konut kredisi faiz oranı da %1,38.

VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank özellikle sunduğu sarı panjur konut kampanyası ile konut kredisi çekecek vatandaşlarımız tarafından oldukça sık tercih ediliyor. Bankanın sunduğu konut kredisi faiz oranı ise %1,32. Banka tarafından sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,54 son olarak da taşıt kredisi faiz oranı %1,50 olarak güncellendi.

İŞ BANKASI GÜNCEL FAİZ RAKAMLARI

Ülkemizdeki en köklü özel bankalardan biri olan İş Bankası da bu hafta faiz oranlarını güncelleyen bankalardan biri oldu. Bankanın konut kredisi faiz oranı güncel olarak %1,45. İhtiyaç kredisi faiz oranları ise %1,65 olarak güncellendi. Taşıt kredisine bankanın sunduğu faiz oranı ise %1,60.

AKBANK FAİZ ORANLARI

Akbank ihtiyaç kredisi alacak müşterilerine 3 farklı seçenek sunuyor. ihtiyaç kredisi fırsat paketinde vatandaşlara sunulan faiz oranı %1,63. Fakat eğer müşteriler bekleme ya da onay olmadan anında kredi almak istiyorlarsa %1,65 faiz oranından yararlanıyorlar. Banka aynı zamanda çağrı merkezi aracılığıyla da %1,82 faiz oranından anında ihtiyaç kredisi sunuyor.

Taşıt kredisinde ise Akbank %1,59 faiz oranı konut kredilerinde ise %1,39 faiz oranı sunuyor.

GARANTİ BANKASININ YENİ FAİZ ORANLARI

Ülkemizdeki en popüler özel bankalardan biri olan Garanti Bankası’nın ülkemizin her yanından yüz binlerce müşterisi bulunuyor. Banka müşterilerine ihtiyaç kredisi için %1,69 faiz oranı sunmakta. Taşıt kredilerinde verilen faiz oranı ise %1,80. Konut kredisine başvuracak vatandaşlara ise %1,50 faiz oranı sunuluyor.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Yapı Kredi yeni duyurduğu kampanyası ile birlikte birçok vatandaşın ilgisini çekti. Bankanın sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları %1,89 olarak taşıt kredisi de %1,64 olarak güncellendi. Konut kredisi faiz oranı ise %1,50.

ING BANK FAİZ ORANLARI GÜNCEL

Listemizdeki son banka ise yine çok tercih edilen bankalardan biri olan ING Bank. Bankanın sunduğu ihtiyaç kredisi oranı %1,69. Taşıt kredisi oranı %1,79 ve son olarak da konut kredisi güncel faiz oranı %1,64.