Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) yönetilen Boydak Holding bünyesindeki tekstil fabrikasında, balık pulundan yatak kumaşı üretildi. Fabrika Genel Müdürü Mehmet Yıldız, balık pullarının, özel işlemle farklı elyaflarla harmanlanıp, kumaş haline getirildiğini söyledi.

Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren fabrikada, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının ardından balık pulundan yatak kumaşı üretilmeye başlandı. Fabrika Genel Müdürü Mehmet Yıldız, ham maddesi balık pulundan elde edilen kolajen içerikli kumaş ile 'cilt dostu' ürün sunmayı amaçladıklarını söyledi. Balık pullarının, özel işlemle farklı elyaflarla bir araya getirilerek, modern tesislerde kumaş haline getirildiğini belirten Yıldız, "Yapmış olduğumuz bu yatak kumaşı şu an 100'den fazla ülkede müşterilerimizin beğenisine sunuluyor" diye konuştu.

'CİLDİN NEMİNİ DENGELEYEN ÜRÜN'

Balık pulundan üretilen ipliklerin yatak kumaşında kullanılmasını sağlayan şirketin Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan ise "İnsanlar hayatlarının 3'te 1'ini uykuda geçiriyor. Uyku sırasında dinlenmek kadar yatağın sağladığı diğer faydalar da önemli hale geliyor. Yatak ürün grubunda karar verici insanlar genelde kadınlar oluyor. Kadınlar da 'umorfil' gibi bu tarz cilt ürünlerine biraz daha fazla eğilimliler. Biz de bu noktada cildin nemini dengeleyen bir ürün üzerinde çalıştık ve balık pulundan yatak kumaşı üretme fikri ortaya çıktı" dedi.

'BALIK PULUNU ELYAFIN İÇİNE KOYUP İPLİK ELDE EDİYORUZ'

Balık pulunun kolajen içerikli teknoloji olduğuna vurgu yapan Yıldızhan, "Bilindiği üzere kolajen insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli proteinlerden bir tanesi. Günümüzde kullanılan cilt kremlerinde veya cilt ile ilgili malzemelerin çoğunda kolajen maddesi mevcut. Kolajenin en büyük özelliği de cilt dostu bir ürün olması. Nem yönetimi çok yüksek olduğu için cilde faydası da çok fazla. Biz de buradan yola çıktık. Balık pulu normalde atık bir malzemedir. Bu atık malzemeyi tekrar toplayıp özel bir işlemden geçirip, elyafın içine koyuyoruz. Elyaftan da iplik elde edip bu ipliği de kendi kumaşlarımızda kullanıyoruz. Cilt dostu ve nem yönetimi konusunda özel bir kumaş olarak karşımıza çıkıyor ve müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" diye konuştu.



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