BAKYD Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Ayışık oldu

İstanbul, 1 Şubat () - Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği (BAKYD), yeni yönetim kurulunda, Gedik Yatırım A.Ş’den Metin Ayışık yeniden başkan seçilirken, Sudi Aydemir başkan vekili oldu.

Düzenleyici kurumlar ile aracı kurumlar arasındaki ekonomik ve yasal düzenleme süreçlerinde sektör adına çalışmalara katılarak sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunan, 1986 yılında, Borsa İstanbul (İMKB) ile aynı tarihte kurulan ve sektörün en eski ve köklü derneği olan BAKYD, 30 Ocak Çarşamba günü yapılan seçimli genel kurulda yeni yönetimini seçti.

Bahar Menkul Değerler A.Ş’den Adnan Bahar muhasip üye olurken A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş’den Murat Güler, Vakıf Yatırım Ortaklığı A.Ş’den Serdar Satoğlu, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’den Melih Akosman, InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş’den Fatih Yeğenoğlu üye olarak seçildi.

BAKYD Denetim Kurulu’nda ise üç isim yer aldı. Orhan Serdar Atalay Denetim Kurulu Başkanı olurken Gedik Yatırım A.Ş’den Hasan Pak ve Şaduman Durukan bağımsız üye olarak seçildi.

Hedef sermaye piyasalarının aldığı payı yükseltmek

71 üyesi olan ve sektördeki 27 kurumu temsil eden BAKYD’nin Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Metin Ayışık, derneğin geçtiğimiz yıl sermaye piyasalarına yönelik birçok konuda girişimlerde bulunduğunu, sektörün büyümesine yönelik adımlar attığını belirtirken, yeni dönemde de bu çalışmaları ivmelendireceklerinin altını çizdi. Ayışık, yatırım kuruluşlarının gelişimine ve yatırımcıların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarla piyasaya katkılarını artıracaklarını ve sermaye piyasasının Türkiye finans sektöründeki payının yükselmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Uzaktan hesap açabilme, halka arzların cazibesini artırma öncelik

Yatırımcı sayısının artırılmasına yönelik özellikle uzaktan hesap açımının önemine vurgu yapan Ayışık, e-devlet üzerinden hesap açımının sağlanmasının sermaye piyasalarına katılımı artıracağını vurguladı.

Ayışık, yine halka arzların özendirilmesi için borsaya açılan şirketlere halka açıklık oranlarına göre bazı vergisel teşviklerin verilmesi ile yatırımcılardan temettü ödemelerinde verginin kaldırılmasının uzun vadeli kaynak ihtiyacının karşılanması konusunda sermaye piyasalarının etkinliğini yükselterek, bankaların yükünü hafifletecek bir ortamın yaratabileceğini belirtti. (Fotoğraflı)