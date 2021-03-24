Bakanlık Eskiyen Eşyalarınızı Değiştirmeniz İçin Karşılıksız 5 Bin Lira Verecek! Bu Fırsatı Kaçırmayın

Vatandaşların ekonomik olarak zor bir durumda olduğu bu süreçte devletimizin yaptığı yardımlar büyük önem taşımaktadır. Özellikle son zamanlarda, devlet destekleri sık sık araştırılmakta ve ilgi görmektedir. Sosyal bir devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiren devletimizin sağladığı yardımlardan milyonlarca vatandaş yararlanmaktadır. Bu kapsamda yaşlı genç, çalışan çalışmayan, kadın erkek ayırt etmeksizin herkese yardım eli uzatılmaktadır. Verilen her yardımın kendine özel koşulları bulunmaktadır ve bu koşulları sağlayan vatandaşlara geri ödemesiz ve karşılıksız bir şekilde destek verilmektedir. Bazı yardımlar kişilerin sağlık durumuna, özel koşullara bakılarak verilirken bazı yardımlarda yalnızca gelir durumuna bakılmaktadır.

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan barınma yardımları, yalnızca kişinin gelir durumuna bakılarak verilen yardımlardan birisidir. Pandemi sürecinde yoğun ilgi gören barınma yardımlarından en çok dikkat çekeni ise eşya yardımlarıdır. Bakanlık tarafından belirlenen koşulları karşılayan kişilere eskiyen eşyalarını yenilemeleri için verilen bu yardım kapsamında 5 bin lira karşılıksız maddi destek sağlanmaktadır. Peki eşya yardım parası almanın şartları nelerdir, kimler alabilir, nasıl başvurulur?

DEVLET TARAFINDAN VERİLEN BARINMA YARDIMLARI

Aile Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarını karşılarken maddi sorunlar yaşamamaları için “Barınma Yardımı” başlığı altında çeşitli yardımlar vermektedir. Bu yardımlar 4 ana başlıktan oluşmaktadır.

-Betonarme Ev Yardım Desteği

-Prefabrik Ev Yardım Desteği

-Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği

-Eşya Yardım Parası

Vatandaşların kendileri için betonarme veya prefabrik ev yapmaları ya da evlerinin tadilat bakım onarımını gerçekleştirmeleri için 20 bin lira nakit para yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlarla ilgili detaylı bilgiye sitemizden erişebilirsiniz. Bu haberimizde vatandaşlarımıza, yaşadıkları alanları güzelleştirmeleri ve eşyalarını yenilemeleri için yapılan 5 bin lira para yardımından bahsedeceğiz.

EŞYA YARDIM PARASI NEDİR?

Sağlıksız ve son derece kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşlarımıza yaşam alanlarını iyileştirmeleri ve eşyalarını değiştirmeleri için verilen eşya yardım parası, devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerinden birisidir. Bu yardımdan yalnızca gerçek ihtiyaç sahipleri yararlanabilmektedir.

EŞYA YARDIM PARASI NE KADAR?

Barınma yardımlarından biri olan eşya yardım parası kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza eşyalarını yenilemeleri için Aile Bakanlığı tarafından 5 bin lira verilmektedir. Verilen para tamamen karşılıksızdır ve geri ödenmesi gerekmemektedir.

EŞYA YARDIM PARASI ŞARTLARI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşya yardım parasından yararlanmak isteyen vatandaşların karşılamaları gereken koşulları belirlemiştir. Eşya yardım parasının en önemli ve tek koşulu, bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşların hane içinde kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olmasıdır. Bu koşulu karşılayan kişiler eşya yardım parası alabilir. Belirttiğimiz şartları karşılayan vatandaşların yaşadıkları evin ve eşyaların gerçekten sağlıksız ve kötü durumda olduğu tespit edilirse ödemeler hesaplarına anında yatırılacaktır.

EŞYA YARDIM PARASINA NASIL BAŞVURULUR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı eşya yardım parası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına veya kaymakamlıklara bizzat giderek eşya yardım parası başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapmaya giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi almayı unutmayın. Aile Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan başvuru belgeleri de sonraki aşamalarda tarafınızdan talep edilebilir. İnternette dolaşan “Eşya Yardım Parasına Başvuru Yapmak İçin Tıklayın” gibi haberlere aldırış etmeyiniz zira bu yardıma başvurular henüz online olarak alınmaya başlamamıştır. Sadece yüz yüze yapılan başvurular kabul edilmektedir.