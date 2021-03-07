Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Kadın İstihdamına Yönelik Açıklama

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk dan açıklama geldi, kadın istihdamına katılım ve kadınlar ile ilgili projeleri verilecek olan destekleri Selçuk birer birer açıkladı. Bakan açıklamasında, ‘’ İş'te Anne Projesi'nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırıldı evde çocuk bakımı projesi ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16.000 kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık. Eğitimli çocuk bakıcılarının teşviki yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi kapsamında 31 Ocak 2021 Tarihi itibari ile 1504 çalışan anneye toplam 1.9 milyon avro, 5085 sertifikalı bakıcı ise toplamda 640 bin 700 avro destek verdik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına yıllık proje desteği kotasının %30'nu sadece kadınlar hak sahibi olduğu projelere yer ayırıyoruz’’ ifadesini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bankacı, mimar, avukatların yarıya yakınını hakimlerin %46 büyükelçilerin ise %25'ini öğretmenlerin ise %60'ını kadınlardan oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca Selçuk, yükseköğretimde kadın akademisyen oranlarının da Avrupa ortalamasından %5 daha fazla olduğunu vurguladı. Türkiye’de yükseköğretimde kadın akademisyen oranı ise %45 seviyesinde.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile yapmış olduğu açıklamada, kadınların sanattan spora ve birçok alanda bayramda varlık gösterebilmeleri adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Selçuk, kamuda kadın istihdamı oranında da yükselişi ne olduğunu toplam kamu çalışanlarının %40, 33 ünü kadınlardan oluşturduğunu dile getirdi.

Kadınların iş aile hayatı dengesine kurabilmeleri adına evde bakım desteği, doğum izni, kreş desteği, yarı zamanlı çalışma uygulamaları, prim desteği gibi teşviklerinde hayata geçirildiğini dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açıklama yapan aile ve çalışma sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların birçok alanda aktif halde olduklarını anne olmalarının İş hayatına engel olmadığını dile getirdi. Açıklamasında bakanlık tarafından kadın çalışanlara çeşitli yardımlar yapıldığında ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 23:13