Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Başvuru Yapana 7500 TL Destek Ödemesi Verilecek

Günümüzde tüm öğrenciler için maddi imkanlar kısıtlıdır. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan da burs almak oldukça zordur. Çoğu öğrenci maddi yetersizliklerden dolayı akademik çalışmalar gerçekleştirmekte fazlasıyla zorlanmaktadır.

Pek çok alanda yaşlı genç ayırt etmeden maddi destek sağlayan devletimiz, öğrencilere müjdeli haberi verdi. Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bugün yapılan duyuru ile birlikte Akademik Çalışma Programı'nın başladığı ve bu program kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yüksek miktarda ödeme yapılacağı belirtildi.

Bakan Selçuk, Akademik Çalışma Programı’na başvuruların alınmaya başlandığını ve yarınların teminatı olan gençlerin, çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlayacakları akademik çalışmalarının devlet tarafından desteklenileceğini dile getirdi. Akademik Çalışma Programı’nın detaylarının İŞKUR’un internet sitesinde yer aldığını da söyledi.

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Akademik Çalışma Programı ile, lisans, yüksek lisans, doktor programı öğrencilerini akademik çalışma hazırlamaya teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Bunların yanı sıra; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri araştırma yapmaya da teşvik edilecek ve akademik açıdan kendini geliştirmesi de sağlanacak. Her açıdan desteklenen öğrenciler, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine büyük oranda katkı sağlayacak. Bununla birlikte, başarılı ülke uygulamaları incelenecek ve ulusal bazda bilimsel kaynak olarak kullanılacak akademik yayınların sayısı artacak.

7500 LİRAYA KADAR ÖDEME YAPILACAK

Akademik Çalışma Programına katılmaya hak kazanan lisans öğrencilerine 2500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5000 lira, doktora öğrencilerine ise 7500 lira verilecek.

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMININ ORTAK BAŞVURU ŞARTLARI

*Akademik Çalışma Programına, tüm bölümlerden öğrenci katılabilir.

*Belirlenen şartları sağladıkları takdirde açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri de başvuru yapabilir.

*Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de bu programa başvurularını gerçekleştirebilirler. Söz konusu öğrencilerin, lisansüstü eğitim için belirlenen şartlara uyması gerekmektedir.

LİSANS ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

*Başvuru yapan lisans öğrencisinin, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olması gerekmektedir. Bununla birlikte GNO olarak da bilinen genel akademik not ortalaması 3,30 ya da 83,66 puanın üstünde olmak zorundadır.

*Program başvurusu tarihinden önceki 5 yılda alınmış olması koşuluyla, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

*Başvuru yapılan tarihte, öğrencinin üniversite hazırlık sınıfının yarıyıl dönemleri hariç olmak üzere 4. yarıyılı tamamlamış olması yani en az 3.sınıfta olması gerekmektedir.

*Başvuru yapmadan önce, adaydan İŞKUR’UN belirlediği çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç olmak üzere 5.000 kelimeyi geçmeyecek bir akademik çalışma hazırlaması beklenmektedir.

*Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

*Programa katılmak isteyen yüksek lisans öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olması ve aktif statüde öğrenci olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, genel akademik not ortalamasının 3,50 ya da 88,33 puan ve üzerinde olması şartı aranmaktadır.

*Öğrencinin, başvuru yapmadan önceki 5 yılda, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olması gerekmektedir.

*Yüksek lisans öğrencisinin tez aşamasında olması veya ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olması beklenmektedir.

*Başvurudan önce, İŞKUR tarafından belirlenmiş akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir akademik çalışma hazırlaması gerekmektedir.

*Başvuru yapan öğrencinin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmaması gerekmektedir.

*Özel öğrenci statüsünde olan öğrenciler bu fırsattan yararlanamayacaktır.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

*Başvuru yapacak olan doktora öğrencisinin yükseköğretim kurumlarına aktif olarak kayıtlı olması, doktora yeterlilik sınavında başarılı olması, tez çalışmasını gerçekleştiriyor olması ve genel akademik not ortalamasının en az 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde olması gerekmektedir.

*YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine, başvuru tarihinden en geç 5 sene önce girilmiş ve en az 80 puan almış olunmalıdır.

*Başvurudan önce, adayınİŞKUR’un sitesinde yer alan akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç olmak üzere 10.000 kelimelik bir akademik çalışma hazırlaması beklenmektedir.

*Kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmaması, özel öğrenci statüsünde olmaması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 23:49