Bakan Pekcan Duyurdu! 40 BİN TL Hibe Destek Başvuruları Başladı!

Salgın döneminden en çok esnaflar etkilenmişti. Esnaflara yönelik yapılacak hibe desteklerinin müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Ödemeler ise bugün itibariyle başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklama da yiyecek ve içecek sektöründe çalışan ve bununla birlikte Covid-19’dan etkilenen işletmeler için Ciro Kaybı Desteklerinin başladığını duyurdu.

SALGIN EN ÇOK ONLARI ETKİLEMİŞTİ

Covid-19 salgını Çin’de baş gösterdiğinden bu yana hijyen kuralları daha da önem kazanmıştı. Virüs ülkemize girdiğinden kısa süre sonra da önlem ve tedbirler en çok bu alanda alınmıştı. Yemek ve içecek restoranları ya kapatılmış ya da sadece paket servise izin verilmişti. Sektörde uzun zamandır yaşanan bu durgunluk ve kapanmalar sonucunda da hem işçiler hem de işverenler zor duruma girmişti.

40 bin Türk lirasına kadar yapılacak hibe desteği yardımı ise zor duruma giren esnafa bir nefes aldırmıştı. Kredi, kira ödemeleri biriken esnaf vatandaşlarımız ne yapacaklarını şaşırmıştı. Bu hibe desteği müjdesi tam zamanında açıklanmış ve esnafımıza destek olmuştu.

Devlet tarafından hibe desteği açıklanmıştı fakat tarihlere dair henüz net bir yanıt gelmemişti. Bu sessizlik de bozuldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından hibe ödemelerinin bugün başlatılacağı duyuruldu.

DESTEKLER BUGÜN BAŞLADI

Bakan Pekcan resmi twitter hesabından paylaşım yaparak Ciro Kaybı Desteğinin başladığını açıkladı ve ayrıntıları paylaştı.

Ciro Kaybı Desteği için hala başvuruların devam ettiğini açıklayan Bakan Pekcan, salgından olumsuz şekilde etkilenen tüm yiyecek ve içecek hizmetlerinde çalışan restoranlar için geçerli olacağını belirtti.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Yiyecek ve içecek hizmetinde bulunan her işletme bu yardımdan yararlanabilecek. Başvurular ise E-devlet üzerinden yapılmakta.

Başvuru tarihi 31 Mart 23:59’a kadar devam edecek hibe destekleri Ticaret Bakanlığı sayfasından yapılabilir. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlarımız şifrelerini PTT’ler üzerinden temin edebilirler.

HANİ İŞLETMELER FAYDALANACAK?

Bakan Pekcan tarafından açıklanan bilgilere göre hibe desteğinden yararlanabilecek işletmeler için bazı ön koşullar bulunmakta. Buna göre;

2019 öncesinde ya da 2019 yılında açılmış ve işletimine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunmayan restoranlar

2019 yılında cirosu 3 milyon TL altında olan ve 2020 yılındaki cirosu bir önceki yılın en az %50 oranında azalan

Bu koşulları sağlayan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelere hibe desteği sunulacak.

Bir kereliğe mahsus verilecek bu hibe desteğine ise başvurular devam etmekte.

ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

Yukarıda belirttiğimiz koşulları sağlayan işetmelere devletimiz tarafından 40 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. İşletmenin azalan cirosunun %3 oranında ciro kaybı verilecek. Belirtilen koşullara göre ise verilecek destek 2 bin liradan az ya da 40 bin liradan da fazla olamayacak.

GELİR KAYBI DESTEĞİ ALANLAR HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Eğer işletme hem ciro kaybı desteği hem de gelir kaybı desteği almayı hak etmişse iki ödemeden de yararlanabilecek.

İkisini de hak eden işletmelere ciro kaybı destekleri gelir kaybı desteği mahsup edilerek yapılacak. Fakat ciro kaybı desteği, gelir kaybı desteğinden fazla olursa, fazlalık olan tutar hak sahibine ödenecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 23:31