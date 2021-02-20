Bakan Pekcan Dört Gözle Beklenen Müjdeyi Verdi! Destek Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl başlayan Covid-19 pandemisinin ekonomik etkileri hala etkisini gösteriyor. Salgın tedbirleri ve karantina uygulamalarıyla birlikte birçok vatandaşımız ciddi gelir kayıpları yaşadı. Alınan yeni kararla birlikte 2021 yılında yapılan destek ödemelerinin arttırılmasına karar verildi. Bu kapsamda yapılan yeni destek ödemelerinden biri hakkında ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi. Bakan Pekcan korona sürecinde gelir kaybı yaşayan vatandaşlarımız için yapılacak destek ödemeleri hakkında konuştu. 2021 devlet yardımları kapsamında vatandaşlarımız azda olsa bir nefes alabilecekler.

GELİR KAYBI DESTEK ÖDEMELERİ

Yeni yılın ilk sürprizlerinden birtanesi Esnaf Gelir Kaybı Desteği ve Esnaf Kira Desteği ödemeleri olmuştu. Esnaf ve sanaatkarlara, gerçek kişi tacirlere üç ay süreyle devam edecek aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL destek ödemesi yapılmasına, 500 TL - 750 TL kira desteği yardımı yapılmasına karar verilmişti. Bu yardımlardan gelir kaybı destek ödemeleri 20 Ocak Çarşamba günü başlarken kira destek ödemeleri 27 Ocak Çarşamba günü başlamıştı. Üstelik vatandaşlarımızdan gelen yoğun ilgi sonrasında son başvuru tarihi de uzatıldı. Yardım başvurularını kaçıran esnaflarımız için 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuru tarihi uzatıldı. Vatandaşlarımız e-devlet platformu üzerinden formu doldurarak anında başvurularını tamamlayabilirler.

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bugün sabah saatlerinde Twitter üzerinden müjdeli haberi paylaştı. Esnaf ve sanaatkarların Şubat ayı gelir kaybıne zaman ödenecek sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Pekcan yaptığı açıklamada: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu haberle birlikte destek ödemelerini dört gözle bekleyen milyonlarca esnafın yüzü güldü. Bugün itibariyle başlayan destek ödemeleri en kısa sürede tamamlanacak. Böylece esnaf ve sanaatkarlarımız 1.000 TL Destek ödemelerini bu haftaiçinde banka hesaplarından çekebilecekler. Kira destek ödemelerinin iste önümüzdeki hafta yapılacağı tahmin ediliyor.

40 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ YOLDA

Esnaflara bir müjde de hibe desteği konusunda geldi. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde esnaflara en az 2 bin lira en çok 40 bin lira olmak üzere hibe nakit desteği verilecek. 2019 ve 2020 yılı arasında ciroları arasında %50 den fazla kayıp olan tüm esnaflarımıza cirolarına oranla en az 2 bin lira olmak üzere 40 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Böylece 2021 yılında esnaflarımıza bir müjdeli haber daha geldi. Yeni destek ödemeleriyle birlikte uzun süredir gelir kaybı yaşayan esnaflarımıza bir can suyu sağlamak hedefleniyor.