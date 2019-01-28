Bakan Pekcan'dan marketler açıklaması: 81 ile yazı göndererek yerinde denetimlere başladık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, market ürünlerindeki artışlarla ilgili geçen hafta 81 il valiliğine yazı göndererek yerinde denetimlere başladıklarını söyledi. Bakan Pekcan, "Esasında şu 'Hal Yasası' devreye girip uygulansa bütün bu sıkıntılarımızın çoğunu, yüzde 90'dan fazlasını atlatacağız" dedi.Bakanlıkta düzenlenen 'Dünya Gümrük Günü' etkinliği ve sertifika dağıtım töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerdeki dijitalleşmenin önemine değindi. Pekcan, ticareti kolaylaştırmak için çalışırken, ülkenin güvenliğini de ihmal etmediklerini kaydetti. Bakan Ruhsar Pekcan, "2019 yılı sloganı kesintisiz ticaret, seyahat ve taşımacılık için akıllı sınırlar. Gümrüklerimizin modernizasyonu, uluslararası ticarette rekabet gücümüzün artırılmasında şüphesiz önemli. Bu bağlamda gümrük idareleri ticaretin kolaylaştırılması kavramının merkezinde yol almaktadır. Biz de çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürmekteyiz. Gümrük işlemlerinin en modern yöntemlerle tamamlanabilmesi bakımından önemli başarılara imza attık. Gümrüklerde yaptığımız çalışmalardan ben çok gurur duyuyorum. Lütfen siz de gurur duyun" diye konuştu.'81 İL VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERDİK'Ticaret Bakanı Pekcan, programın ardından gazetecilerin market ürünlerindeki fiyat artışlarının denetimine ilişkin sorusunu cevapladı. Bakan Pekcan, "Bizim zaten denetimlerimiz devam ediyor. Tabii bu denetimleri çok görünür kılmıyoruz biz; ama yaptıkları iş çok görünür aslında. Biz geçtiğimiz hafta 81 il valiliğine de yazı göndererek hem İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz hem de Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'yle beraber tekrar yerinde uygulamalara, denetimlere başladık. Halkın bunu hissediyor olması birinci derecede çok önemli. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Esasında şu 'Hal Yasası' devreye girip, uygulansa bütün bu sıkıntılarımızın çoğunu, yüzde 90'dan fazlasını atlatacağız. En kısa zamanda o devreye girerse bu geçişleri daha kolay göreceğiz" dedi.FOTOĞRAFLI