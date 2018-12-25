Bakan Pakdemirli: 50 hayvancılık projesine 37 milyon TL hibe desteği sağlanacak

ANKARA, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Kırsal Kalkınma Programı' kapsamında, 50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon TL hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, 'Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı' kapsamında 6'ncı grupta yer alan 50 hayvancılık projesini onaylayacak. Pakdemirli, 50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon TL hibe desteği verileceğini belirterek, "Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon TL'lik yatırım yapılacak. 6'ncı grupta yer alan bu projelerle birlikte program kapsamımda desteklenecek tüm projeleri açıkladık. Böylece toplamda onaylanan 2 bin 316 projeye 781 milyon TL hibe sağladık. Bu hibelerle birlikte kırsalda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yatırım yapılacak" dedi.

Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini de vurgulayan Bakan Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.